เชิญฟังปาฐกถา 14 ตุลาฯ “สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในบริบทใหม่” โดย ดร.ปณิธาน วัฒนายากร

ปาฐกถา 14 ตุลา ประจําปี 2568 “สงครามและสันติภาพของยุคสมัย : ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในบริบทใหม่”
กําหนดการ
07.30 น. : พิธีตักบาตรพระสงฆ์จํานวน 14 รูป บริเวณด้านหน้าอาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
08.45-09.00 น. : พิธีกรรม 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม
09.00-10.00 น. : พิธีวางพวงมาลา – กล่าวรําลึก เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
10.30-11.30 น. : ปาฐกถา 14 ตุลา ประจําปี 2568
“สงครามและสันติภาพของยุคสมัย : ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ในบริบทใหม่”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร นักวิชาการอิสระ เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ และความมั่นคง
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (แยกคอกวัว) ถนนราชดําเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-622-1014-5
อีเมล oct14_f@hotmailcom เว็บไซต์ www.14tula.com