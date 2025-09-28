จบแล้ว! เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ "จินณ์ตวรรณ" ภท.ชนะห่าง "ภูริกา" พท.กว่า 8 พันคะแนน

จบแล้วเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษ เขต 5 "จินณ์ตวรรณ " จาก ภท.เข้าวิน ชนะ 37,561 คะแนนทิ้งห่าง "ภูริกา" จาก พท. 8,284 คะแนน
วันนี้( 28 ก.ย.) เวลา 19.50 น. ที่ศูนย์รวมคะแนนของเขตเลือกตั้งที่ 5 หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง สส.ศรีสะเกษ เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง แทนนายอมรเทพ สมหมาย อดีต สส.เพื่อไทยที่เสียชีวิตในเวลา 17.00 น กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้มีการตรวจสอบเอกสารการลงคะแนนต่างๆและดำเนินการนับคะแนน ณ เวลา 19.50 น.เสร็จแล้ว 226 หน่วย จากหน่วยเลือกตั้งหมด 236 หน่วย คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า หมายเลข 2 นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย มีคะแนนนำอยู่ที่ 37,561คะแนน และ หมายเลข 1 นางสาวภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย ได้ 29,277คะแนน เท่ากับนางสาวจินณ์ตวรรณมีคะแนนนำทิ้งห่างนางสาวภูริตา 8,284 คะแนน
สำหรับการเลือกตั้ง สส.ศรีสะเกษ เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งนี้ประกอบด้วยอำเภอขุนหาญและอำเภอภูสิงห์มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 127,143 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 236 หน่วย กกต.คาดว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา 20.00 น