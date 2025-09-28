ป.ป.ช.รับตัว "นพรัตน์" อดีตผอ.พศ. "คดีเงินทอนวัด” จากสหรัฐ มาดำเนินการตามกฎหมาย

ป.ป.ช.รับตัว “นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์” อดีต ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนา “คดีเงินทอนวัด” จากสหรัฐ มาดำเนินการตามกฎหมาย เตรียมส่งฟ้องต่อไป
วันนี้ (28 ก.ย.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งข้อมูลว่าทางการสหรัฐอเมริกาได้จับกุมตัวนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ถูคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีทุจริตเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด หรือ “คดีเงินทอนวัด” ที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของทางการไทย ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอให้อัยการสูงสุด ประสานไปยังสหรัฐอเมริกาให้ส่งตัวนายนพรัตน์ กลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย นั้น
นายนิติพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดำเนินการควบคุมตัวนายนพรัตน์กลับมายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และประสานงานกับพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการยึด อายัด และติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน ตามหลักการและพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ซึ่งทั้งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐภาคี