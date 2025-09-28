"ไชยชนก" ลั่นทำงานเต็มที่หวังชาติเดินหน้า อุ่นใจรมว.กต.ทำหน้าที่ นายกฯมุ่งแก้ปัญหาเรื้อรังให้เห็นผล

"ลูกเนวิน" ย้ำ ทำงานเต็มที่ บอกไม่ใช่เพียง ปชช.คาดหวัง แต่รบ.ก็หวังให้ประเทศเดินหน้า อุ่นใจ รมว.กต.ทำหน้าที่ในเวที UNGA ให้ความสำคัญปัญหาชายแดน-สงครามการค้า-โซเชียลฯ โฆษกภท.บอก 4 ด. นายกฯมุ่งแก้ปัญหาเรื้อรังให้เห็นผล
วันนี้ (28 ก.ย. 68) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงดุสิตโพล สะท้อนความรู้สึกประชาชนผิดหวังกับรัฐบาลเดิมและขอเริ่มมีความหวังใหม่กับรัฐบาลชุดนี้ ว่า เป็นแรงกดดันอีกทางหนึ่ง ส่วนหนึ่งเรื่องระยะเวลาที่มีเพียง 4 เดือนที่รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ ว่าตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่ในรัฐบาลนี้จะดำเนินการตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างไรบ้าง และเรื่องหลักที่นายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้บางปัญหาเป็นปัญหาเรื้อรัง ซึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีตั้งใจและมุ่งมั่น ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เห็นผลเร็วที่สุด
ด้านนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงเรื่องความเห็นในเรื่องเดียวกัน ว่า เราจะทำให้เต็มที่ ไม่ใช่แค่ประชาชนที่มีความหวังส่วนตัวในฐานะที่เป็นรัฐบาลและเป็นฝ่ายการเมืองก็หวังสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้เช่นกัน ตั้งแต่กระบวนการต่าง ๆ ที่ทำให้รัฐบาลชุดที่แล้วพ้นหน้าที่ไป วันนี้รัฐบาลชุดนี้เห็นได้ชัดว่าให้ความสำคัญกับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าไปปฎิบัติหน้าที่ในการประชุม UNGA ในนามตัวแทนของนายกรัฐมนตรี และประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เพราะทุกคนอบอุ่นใจ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ลงพื้นที่ทุกพื้นที่ที่ประสบภัย และให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่ามีรัฐบาลที่สามารถพึ่งพาได้
นายไชยชนก กล่าวต่อว่า ในส่วนของตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ขอรอให้นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เรียบร้อยก่อน และยืนยันว่าทางกองทัพจะได้รับการสนับสนุน เพราะปัจจุบันนี้ไม่ได้รบกันแค่เฉพาะแนวชายแดน และยังมีทั้งเรื่องของสงครามการค้า สงครามโซเชียลมีเดีย ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนผลักดันเต็มที่ และหลังจากแถลงนโยบายจะให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการผลักดันในด้านต่าง ๆ อีกครั้ง