"อนุทิน" ไม่ชอบดราม่า แจงเรียกสส.ส้มเป็นกิมมิคจ้อบนเวที ยันยังคุยกันได้

‘นายกฯหนู’ บอก ไม่ชอบดราม่า หลังเรียก สส.พรรคประชาชนขึ้นเวที ชี้ เป็นกิมมิคในการพูดบนเวที ยันยังคุยกับพรรคส้มได้
วันนี้ (28 ก.ย. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กล่าวถึงกรณีที่เรียกนายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ หรือ สส. อยุธยา พรรคประชาชนขึ้นเวที ขณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่วัดอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนมีดราม่าทำให้พรรคประชาชนแสดงความไม่พอใจ ว่า คำว่าดราม่า ตนเองไม่ชอบ การที่บอกว่าเลือก สส.ทวิวงศ์ เพื่อให้เลือกตนเองมาเป็นนายกฯ นั้น ต้องฟังทุกช็อต จริง ๆ แล้ว ตนเองกล่าวชื่นชม สส. ทวิวงศ์ ด้วยซ้ำ เวลาอยู่บนเวทีก็ต้องมีกิมมิค เล็ก ๆ น้อย ๆ ธรรมดา
ส่วนยังคุยกับพรรคประชาชนได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า ยังคุยได้ทุกอย่าง
เมื่อถามย้ำว่านายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน ก็สวนกลับในเรื่องนี้แรงนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ตรงนั้นเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ เรื่องการทำงานก็เป็นเรื่องการทำงาน