“เมื่อทีมใหญ่ขยับ คนทั้งเมืองหันมา! ทวีธาภิเศกฟุตซอลแรงไม่หยุด สมัครคัดทะลุ 2,600 คน”

เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2568 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บรรยากาศการคัดเลือกนักกีฬาฟุตซอลเต็มไปด้วยความคึกคัก มีนักเรียนและเยาวชนกว่า 2,600 คน จากหลายระดับชั้นและหลายพื้นที่ เข้าร่วมทดสอบฝีเท้า เพื่อโอกาสในการเป็นตัวแทนทีมฟุตซอลของโรงเรียน
โดยบรรยากาศการลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เช้า นักเรียนและเยาวชน เตรียมตัวกันมาอย่างพร้อมเพรียง ทั้งรองเท้า เสื้อผ้า และหัวใจที่เต็มไปด้วยความฝัน ขณะที่ผู้ปกครองและเพื่อน ๆมาร่วมเป็นกำลังใจข้างสนามอย่างอบอุ่น
ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก กล่าวว่าการที่มีนักเรียนและเยาวชนจำนวนมากให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมคัดตัวในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในทีมฟุตซอลของโรงเรียน ผมเชื่อว่านี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนานักกีฬาเยาวชนสู่ระดับประเทศ
ขณะที่กระแสตอบรับที่ล้นหลามในครั้งนี้ยัง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ ทีมฟุตซอลทวีธาภิเศก ที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์รายการใหญ่ระดับประเทศ และการผลักดันนักกีฬาไปสู่ระดับทีมชาติไทย ทำให้ชื่อเสียงของทีมเป็นที่ยอมรับ และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนจำนวนมากอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว “ม้าศึกฝั่งธน”
ทั้งนี้หลังจากนี้ นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง เพื่อเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในเทอมหน้า โดยตั้งเป้าสานต่อความสำเร็จ และสร้างผลงานให้โรงเรียนก้าวไปอีกระดับ
และในปีการศึกษาหน้า โรงเรียนทวีธาภิเศกเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทุกรุ่น ตั้งแต่อายุ 13–18 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และสร้างเกียรติประวัติใหม่ให้กับสถาบัน