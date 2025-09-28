พท.ซัดสส.ภท.ไม่แสดงตนเล่นเกมการเมือง จี้ฝ่ายค้ำโวยให้ถูกคนอย่าอุ้มรบ.จนเกินงาม เย้ยเก็บทรงไม่อยู่

พท.ยันการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่รบ. แต่ สส.ภท.อยู่ในห้องประชุมกลับไม่แสดงตน หวังเล่นเกมการเมือง เตือนฝ่ายค้ำปชน.กล่าวหาให้ถูกคน อย่าอุ้มรบ.สีน้ำเงินจนเกินงาม อย่าลืมว่าโหวตกันมา 311 เสียง ซัด "เก็บทรงไม่อยู่" สังคมจับไต๋ได้รายวัน
วันนี้ (28ก.ย.) นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีสภาล่ม ระหว่างมีการพิจารณา พ.ร.บ.อากาศสะอาด และมีความพยายามเสนอญัตติกรณีแผ่นดินทรุดตัว ที่แยกวชิรพยาบาล ใกล้กับจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ช.การช่าง และบริษัทชิโนไทย ว่าพรรคเพื่อไทยขอชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนว่า การกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยมีส่วนทำให้สภาล่มนั้น ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่เป็นธรรมต่อพรรค เนื่องจาก ตามหลักการประชาธิปไตยและประเพณีปฏิบัติทางสภา ฝ่ายรัฐบาลจะต้องมีเสถียรภาพมีหน้าที่โดยตรงในการเป็นผู้รักษาองค์ประชุม หากรัฐบาลไม่สามารถรักษาองค์ประชุมได้ ก็สะท้อนถึงที่มาอันผิดปกติจนมาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย และยังสะท้อนถึงความล้มเหลวในการจัดการเอกภาพภายในพรรคร่วมรัฐบาลเอง ไม่อาจโทษฝ่ายค้านได้
สอง พรรคเพื่อไทยขอให้สังคมอย่าหลงลืมว่า MOA ระหว่างพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย ที่ทั้งสองพรรคลงนามร่วมกันนั้น มีระบุไว้ชัดเจนว่า จะร่วมกันรักษาองค์ประชุมสภา เพื่อให้การทำงานเดินหน้าได้ แต่ในทางปฏิบัติกลับเป็นฝ่ายรัฐบาลเองที่ไม่สามารถทำตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้
สาม พรรคเพื่อไทยเห็นว่า การพยายามโยนความผิดให้ฝ่ายค้าน เป็นการบิดเบือนความจริง และเป็นการหนีความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาล หากไม่สามารถรักษาองค์ประชุมได้ ก็ควรยอมรับต่อประชาชนว่ารัฐบาลมีปัญหาภายใน และมีปัญหาต่อ MOA ไม่ใช่กล่าวหาเพื่อปกปิดความล้มเหลวของตนเอง
“พรรคเพื่อไทยขอย้ำว่า ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ และรัฐบาลต้องเป็นผู้รักษาเสียงของตนเองในสภา หากยังไม่สามารถทำได้ ก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า รัฐบาลชุดนี้มาอย่างฝืนธรรมชาติ ขาดความพร้อมและเอกภาพในการทำงานตั้งแต่ต้น”
นอกจากนี้ ขอตั้งข้อสังเกตว่า ในเหตุการณ์ล่าสุด ส.ส. พรรคภูมิใจไทย จำนวนหนึ่งแม้อยู่ในห้องประชุม แต่กลับไม่กดแสดงตน จนนำไปสู่การขาดองค์ประชุม สังคมจึงมีสิทธิที่จะตั้งคำถามว่าเป็นการ “เล่นเกมการเมือง” เพื่อโยนความผิดให้ฝ่ายค้าน และพยายามเบี่ยงเบนความสนใจเรื่องถนนยุบหรือไม่
พร้อมเรียกร้องไปยังพรรคประชาชน ซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายค้ำรัฐบาลว่า ควรกล่าวหาให้ถูกคน อย่าพยายามปกป้อง หรืออุ้มพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลสีน้ำเงินจนเกินงาม และอย่าลืมว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ โหวตกันเข้ามาด้วยเสียงข้างมากถึง 311 เสียง และขอให้พรรคประชาชน ระมัดระวังการกระทำและการสื่อสารในทำนองว่าเป็นผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเกินหน้าที่ฝ่ายค้าน เพราะทุกวันนี้สังคมก็มองพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้ำรัฐบาลอยู่แล้ว อีกทั้งล่าสุดยังมีการสื่อสารในทำนองเลือก สส.บางพรรคได้นายกฯ อีกพรรค ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ประชาชนจนผู้คนจับสังเกตได้หมดแล้ว