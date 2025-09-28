“มารุต” เปิดศูนย์สินค้าชุมชนเทพารักษ์ แลนด์มาร์กใหม่ เชื่อมโคราช–ชัยภูมิ–ลพบุรี เพิ่มรายได้คู่พลังงานสะอาด

วันนี้( 28 ก.ย.)นายมารุต ชุ่มขุนทด คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ปรึกษา) พร้อมด้วยนายบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ นายอำเภอเทพารักษ์ ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน บริเวณหน้าวัดป่าเกาะแหลม อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยศูนย์จำหน่ายแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้ไม้ไผ่และฝีมือช่างท้องถิ่น เป็นจุดแวะพักที่เชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว ระหว่างเทพสถิต ชัยภูมิ ลพบุรี และนครราชสีมา ซึ่งคาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชน
โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย ทั้งผักผลไม้สด สินค้าแปรรูป และผลผลิตที่ไม่คาดคิดว่าจะปลูกได้ในพื้นที่ เช่น ฟักทอง แคนตาลูป และเมลอน สะท้อนศักยภาพด้านการเกษตรของชาวบ้านเทพารักษ์ที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
นายมารุต กล่าวว่า การสร้างตลาดหรือจุดจำหน่ายสินค้าเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายที่มั่นคง ไม่ต้องเผชิญปัญหาราคาตกต่ำเมื่อผลผลิตออกมาพร้อมกัน อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนทั่วประเทศที่พรรคกล้าให้ความสำคัญมาโดยตลอด
“ผมเชื่อมั่นว่าศูนย์แห่งใหม่นี้จะกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความเจริญของประเทศ”นายมารุต กล่าว
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน กทพ. โดยบริษัทผู้ผลิตกังหันลมในพื้นที่ อำเภอเทพารักษ์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดรายสำคัญของประเทศ ตอกย้ำการพัฒนาสู่ยุค Green Energy และความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงาน