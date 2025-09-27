"เท้ง" ติง “อนุทิน” พูด "เลือก สส.เต้เพื่อไปเลือกหนู" ไม่เหมาะ ยันโหวตให้เป็นนายกฯ แค่ให้ตั้งรัฐบาล ไม่ได้ร่วมรัฐบาล

"เท้ง" ติง “อนุทิน” ระวังให้มากขึ้น อย่าใช้เวทีแก้น้ำท่วมเป็นเวทีการเมือง ย้ำโหวตให้เป็นนายกฯ แค่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ไม่ได้ร่วมรัฐบาล – มั่นใจ “สส.เต้“ กรีดเลือดก็ยังสีส้ม ยันพื้นที่อยุธยา สส.ปชน.ไม่ย้ายพรรค
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.68 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้เรียกนายทวีวงศ์ โตทวิวงศ์ หรือสส.เต้ สส.พระนครศรีอยุธยา พรรคประชาชน ขึ้นบนเวที ว่า ต้องบอกว่านายทวิวงศ์ เป็น สส.ที่ติดตามน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหน เวลาลงพื้นที่นายทวิวงศ์ ก็ไปพูดคุยทำความเข้าใจอยู่แล้ว เพื่อเสนอทางออกให้ฝ่ายบริหาร
ฉะนั้นเวทีนี้ที่นายทวิวงศ์ เข้าไปในเวทีที่นายอนุทิน ไปนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะทำเป็นปกติอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นการแสดงออกของนายอนุทินบนเวที ตนอยากจะให้วางตัวหรือแสดงออกอย่างเหมาะสม อย่าลืมว่าสิ่งที่พรรคประชาชนตัดสินใจโหวตให้กับนายอนุทิน เราไม่ได้โหวตเพื่อที่จะไปร่วมรัฐบาล เราโหวตเพื่อให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย โดยที่เรายังคงทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตรวจสอบนายอนุทิน ฉะนั้นคำพูดที่มีการพูดว่า "เลือก สส.เต้ แล้วให้ไปเลือกหนู" อาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นัก อยากให้นายกรัฐมนตรีระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และไม่อยากให้ใช้เวทีที่ไปพบปะพี่น้องประชาชน เป็นเวทีที่ต้องอาศัยช่วงชิงในเรื่องจังหวะของการเมือง อยากให้เอาปัญหาของประชาชนไปที่ตั้ง
เมื่อถามว่า มั่นใจว่าเสียงในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ยังแน่นปึกหรือไม่ นายณัฐพงษ์ ก็ว่าก็ยังคงมั่นใจอยู่ตนเองก็ได้ลงพื้นที่ กับนายทวิวงศ์ ติดตามเรื่องปัญหาน้ำท่วมมั่นใจว่าการทำงานของนายทวิวงศ์ จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
เมื่อถามย้ำว่า จะไม่มีการย้ายไปที่ไหนใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีอยู่แล้ว ไม่มีแน่นอน สำหรับสส.เต้มั่นใจกรีดเลือดออกมาก็เป็นสีส้ม และสส.คนอื่นในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ก็ไม่ย้าย