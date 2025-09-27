‘พีระพันธุ์’ ตีปี๊บ ชวนสมัครเป็นสมาชิก รทสช.ร่วมสร้างการเมืองที่ดี ไม่เอาแต่อ้างประชาชน

‘พีระพันธุ์’ เชิญชวน คนที่เบื่อการเมืองชอบอ้างแต่ประชาชน มาร่วมกันสร้างการเมืองที่ดี ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ
วันที่ 27 มิถุนายน 2568 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยว่า ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนชาวไทยหลายคนรู้สึกเบื่อการเมือง เบื่อนักการเมือง นักการเมืองชอบอ้างประชาชน แต่ถึงพอเวลามีอำนาจก็กลับเข้ามาหาผลประโยชน์ มาเล่นการเมือง แต่กลับไม่เคยคิดแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง จึงเป็นที่มาที่ตนได้ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ
นายพีระพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า ตนมั่นใจว่า 2 ปีที่ผ่านมา ที่ตนได้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ตนและพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้เข้ามาทำงานการเมืองให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในส่วนที่รับผิดชอบ คือ ด้านพลังงาน ตนได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างสุดความสามารถ ทำให้ 2 ปีที่ผ่านมา มีแต่การลดค่าไฟ ไม่เคยขึ้นค่าแก๊สให้กับพี่น้องประชาชนเลย และกำลังจะคุมราคาน้ำมันไม่ให้ขึ้นลงเป็นรายวันอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องสู้และทำจริง โดยไม่สนใจผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
ตนขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกคนที่มีแนวคิด มีความตั้งใจเหมือนตนและพรรครวมไทยสร้างชาติ มาร่วมทำงานด้วยกันโดยสามารถสมัครได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเองที่พรรครวมไทยสร้างชาติ เลขที่ 35/3 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ และวิธีที่ 2 คือ กรอกใบสมัครที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/jwYGG9zNnGedtiqb7
“ผมขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนท่านทั้งหลาย ที่เบื่อการเมือง เบื่อนักการเมือง ชอบอ้างแต่ประชาชน ถึงเวลาก็เข้ามาหาประโยชน์ ท่านที่คิดและมีความตั้งใจเหมือนผม มาร่วมกันทำงานการเมืองที่ดี มาเป็นนักการเมืองที่ดี ให้เห็นครับว่า ประเทศนี้ยังไปได้ต่อ มาร่วมกันที่พรรครวมไทยสร้างชาติครับ” นายพีระพันธุ์ กล่าว