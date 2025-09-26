“อนุทิน” คัมแบ็กยันไม่เด้งขรก.กลับ ขอดูความเหมาะสมไม่มีเรื่องส่วนตัว ชี้สิงห์มท.มีสีแดง-ขาว-น้ำเงิน

"นายกฯหนู" คัมแบ็กมท. ยันไม่มีเด้งข้าราชการกลับ ขอดูความเหมาะสม ต้องไม่มีเรื่องส่วนตัว ชี้ “สิงห์ มท.” มี 3 สี แดง-ขาว-น้ำเงิน ไล่เอาความเห็นแก่ตัวไปเผาทิ้ง
วันนี้ (26ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่นายอนุทินได้กล่าวไว้ถึงการวางหลักคืนความเป็นธรรมให้ข้าราชการที่ถูกโยกย้าย ว่า เรื่องการโยกย้ายข้าราชการ เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ยกเว้นข้าราชการระดับ C10 C11 ซึ่งปลัดกระทรวงจะเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป
ส่วนในสมัยรัฐบาลที่แล้วเกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก่อน ซึ่ง 29-30 กันยายนนี้ ตนเองได้รับการยืนยันจากประธานรัฐสภา ว่าจะมีการบรรจุวาระการประชุม เรื่องการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จะมีการประชุมเรื่องทั้งสองสภา หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบ
ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะมีการโยกย้ายข้าราชการอีกครั้งหนึ่งนั้น นายอนุทิน ระบุว่า เรื่องนี้เคยถามตนเองมาแล้วสามสี่ครั้ง เราไม่มีเรื่องใดที่เป็นเรื่องส่วนตัวทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นเรื่องของส่วนรวม เป็นของประเทศและประชาชน
ส่วนหลังวันที่ 1 ตุลาคม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมใช่หรือไม่นั้น นายอนุทิน ระบุว่า ทุกอย่างต้องมีความเหมาะสม ตามสถานภาพและสถานการณ์
สำหรับกรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เคยให้นโยบายกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่า ให้สลายสีสิงห์ทุกสี และรวมเป็นสีเดียว โดยตอนนี้สิงห์เป็นสีอะไรนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า มหาดไทยก็มีอยู่ 3 สี คือ สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีธงชาติ จะสลายไม่ได้ เพราะถ้าสลายแล้วไม่มีธงชาติ
ขณะที่ไม่มีสิงห์ดำ และสิงห์แดงแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องสลายความเห็นแก่ตัว สลายความแตกสามัคคี สลายความการกลั่นแกล้ง สลายการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง แบบนี้ต้องเอาไปเผาทิ้ง แต่เรื่องของความเป็นข้าราชการ ความเป็นประชาชน ความเป็นประเทศ เราสลายไม่ได้ ต้องเก็บรักษาไว้ เพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือ ประเทศ ประชาชน และสถาบันพระมหากษัตริย์