“อนุทิน” มั่นใจเยียวยาน้ำท่วมขาดช่วงแต่ไม่ไร้รอยต่อ โวเตรียมไว้ก่อนพ้นมท. แก้ระยะยาวพื้นที่ซ้ำซาก

นายกฯ มั่นใจ บรรเทา-เยียวยา ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมขาดช่วงแต่ไม่ไร้รอยต่อ โว เตรียมไว้ก่อนพ้นตำแหน่ง มท.1 ชี้ “พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก” ต้องแก้ไขรับมือระยะยาว
วันนี้ (26ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงเรื่องการลงพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้ (27 กันยายน) ว่า ใช่ครับ น่าเป็นห่วงอยู่ เพราะพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่รับน้ำ และพื้นที่รับน้ำเป็นปัจจัยสำคัญมาก ที่ทำให้น้ำไม่ไหลเอ่อไปจังหวัดอื่น จึงต้องลงพื้นที่ไปเยียวยาชาวบ้านด้วย ไม่ใช่จะไปเยียวยาแค่บ้านเรือนของชาวบ้านที่ประสบภัยเท่านั้น
ส่วนที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับน้ำและมีน้ำท่วมซ้ำซาก / นายอนุทิน บอกว่า พรุ่งนี้จะเดินทางไปดู ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า“พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก” จึงจะต้องดูว่าจะต้องทำอย่างไร ว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาว อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตนได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอ่างทอง เห็นได้ชัดว่า สิ่งที่ตนได้เตรียมพร้อมไว้ ก่อนจะพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมันก็ได้ผลแต่ขาดช่วงไปนิดนึง แต่ระยะเวลาเพียง 2 เดือนกว่าคงไม่เป็นอุปสรรค ทุกอย่างสามารถนำมาเชื่อมต่อกันใหม่ได้