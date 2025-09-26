"มนพร-ณัฐวุฒิ" ลุยปลุกชาวขุนหาญเลือก "ภูริกา" พท.เบอร์ 1 ส่งสัญญาณแตะเบรค "สีน้ำเงินกินรวบ"

"มนพร-ณัฐวุฒิ" ลงพื้นที่ "ขุนหาญ" ปลุก 'คนศรีสะเกษ' เลือก 'ภูริกา สมหมาย' เพื่อไทย เบอร์ 1 ส่งสัญญาณ แตะเบรค 'สีน้ำเงินกินรวบ'
วันที่ (26 กันยายน 2568) นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย น.ส.กิตติ์ธธัญญา วาจาดี , นายพชร จันทรรวงทอง สส.นครราชสีมา ,นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา ,นายณพล เชยคำแหง สส.หนองบัวลำภู , นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพรรคเพื่อไทย , นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และนายพิพัฒนชัย ไพบูลย์ อดีตผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและปราศรัยหาเสียงให้กับ นางสาวภูริกา สมหมาย (กุ้ง) ผู้สมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 บริเวณศาลากลางบ้านบ้านภูฝ้าย , วัดอรุณสว่าง บ้านกราม และวัดโพธิ์วง อ.ขุนหาญ
โดยนายณัฐวุฒิ ปราศรัยว่า พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ผูกพันกับพี่น้องประชาชนมานาน นโยบายต่างๆ นับตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก ในนามพรรคไทยรักไทย เราได้คิดนโยบายและผลักดัน อย่าง 30 บาทรักษาทุกโรค โอท็อป กองทุนหมู่บ้าน ออกมาสร้างประโยชน์พี่น้องประชาชนทุกยุคทุกสมัย ถึงแม้จะถูกรัฐประหาร ถูกยุบพรรคมาถึง 2 ครั้ง และนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนถูกทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งมาแล้วถึง 6 คน โดนมาสารพัดรูปแบบ แต่ยังยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชน ครั้งนี้เราถูกทำให้เป็นฝ่ายค้าน แต่พรรคเพื่อไทยก็จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เป็นฝ่านค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลเสียงข้างน้อย จากการที่พรรคฝ่านค้านอีกพรรคหนึ่งสวมเสื้อสีส้มไปโหวตให้ มีคนถามว่าพรรคเพื่อไทยตายหรือยัง ก็บอกได้เลยว่ายังไม่ตาย เพราะทุกครั้งที่เราล้ม เราล้มบนตักประชาชน พี่น้องประชาชนรู้ว่าใครเป็นคนทำให้ประชาธิปไตยกินได้ และใครที่นำนโยบายบนป้ายหาเสียงเอาทำให้พี่น้องประชาชนได้จริง
"วันนี้เพื่อไทยเดินหน้าเต็มตัว จึงส่งผมมาถามหัวใจคนศรีสะเกษอีกครั้ง วันนี้เขาบอกกันว่าพรรคสีน้ำเงินได้เป็นรัฐบาล ในขณะก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจสอบเรื่องฮั้ว สว. ที่เป็นที่มาของ สว.สีน้ำเงิน ซึ่งมีอำนาจตั้งองค์กรอิสระ ล่าสุดมีการเสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ให้รัฐสภาเลือก สสร. มาร่างรัฐธรรมนูญ เขาก็บอกกันว่าเสี่ยงเหลือเกินที่จะได้ สสร.สีน้ำเงิน และสุดท้ายอาจจะได้รัฐธรรมนูญสีน้ำเงินซ้ำอีก แล้วเราจะยอมยกบ้านยกเมืองให้เขาไปขนาดนั้นเลยหรือ ผมเลยมาชวนพี่น้องชาวศรีสะเกษ เขต 5 ให้ช่วยกันส่งสัญญาณไปถึงพี่น้องทั้งประเทศว่าเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้ เราจะไม่ยอมให้กลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากินรวบอำนาจ และคนที่แตะเบรคคือ คนศรีสะเกษ เขต 5 โดยช่วยกันการเลือก 'ภูริกา สมหมาย'ผู้สมัครเบอร์ 1 จากพรรคเพื่อไทย เพื่อไปทำหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องประชาชน" นายณัฐวุฒิ กล่าว