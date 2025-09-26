กกท. จัดใหญ่ “Together We Rise” เปิดตัวผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ซีเกมส์ 33 – อาเซียนพาราเกมส์ 13 ย้ำไทยพร้อมเจ้าภาพ

กกท. เปิดตัวผู้สนับสนุนซีเกมส์ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ 13 อย่างเป็นทางการ ย้ำไทยพร้อมเจ้าภาพ จัดเต็มมาตรฐานสากล คำนึงสิ่งแวดล้อมกว่า 20 องค์กรเอกชนหนุนเต็มกำลัง ร่วมสร้างพลังความสำเร็จและภาพลักษณ์ไทยสู่เวทีอาเซียน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานจัดงาน “Together We Rise” เปิดตัวผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 อย่างเป็นทางการ โดยมี ผู้แทนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย สหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรผู้สนับสนุนกว่า 20 แห่ง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมคับคั่ง
ดร.ก้องศักดกล่าวว่า การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ภายใต้แนวคิด “Green SEA Games” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพฯ ชลบุรี และสงขลา ส่วนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “Sustainable Paralympics” จะจัดขึ้น 20–26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นเวทีสำคัญแสดงศักยภาพนักกีฬาจาก 11 ประเทศอาเซียน พร้อมสร้างมิตรภาพ ความสามัคคี และความเข้าใจระหว่างประเทศในภูมิภาค
ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพมุ่งจัดการแข่งขันให้สมบูรณ์แบบในทุกมิติ ทั้งมาตรฐานการแข่งขัน สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย การบริการ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ยกระดับคุณภาพการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
“ความสำเร็จครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนกว่า 20 องค์กรที่เข้ามาสนับสนุน การเปิดตัววันนี้คือพลังแห่งความร่วมมือ ความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยและอาเซียน” ดร.ก้องศักดกล่าว พร้อมเชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับนักกีฬาด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต
ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ได้แก่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ, ไดกิ้น อินดัสทรีส์, ติ๊กต๊อก, รู้ใจประกันภัย, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, เซ็นทรัลพัฒนา, เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group), ซีพีออลล์, ซีพีเอฟ, ซีพี แอ๊กซ์ตร้า, ทรู คอร์ปอเรชั่น, ทรูมันนี่, Amaze Super App, บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม, ไทยน้ำทิพย์, ไทยยามาฮ่า, ซูชิโร่, Space Gym, เนสท์เล่, ธนาคารกรุงไทย, Solid Ground Movement, แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง, ทรูวิชั่นส์, เซ้นส์ มอร์ คอร์ปอเรชั่น, คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล, สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย และไทยเบฟเวอเรจ
ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษ อาทิ การเสวนากับฮีโร่นักกีฬาไทย ผู้ฝึกสอน และผู้เกี่ยวข้องในแวดวงกีฬา การอ่านบทกวีเกี่ยวกับกีฬา นิทรรศการประวัติและความสำคัญของซีเกมส์และพาราเกมส์ รวมถึงกิจกรรมจากผู้สนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและใกล้ชิดกับการเตรียมความพร้อมการแข่งขัน