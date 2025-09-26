xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ร้องโหยไม่มีวอร์รูมแถลงนโยบายมีแต่เลิฟรูม ยันคนละครึ่งเริ่มต.ค. โยนรมว.คลังแจง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน" ร้องโหย ไม่มีวอร์รูมแถลงนโยบาย มีแต่เลิฟรูม ยันคนละครึ่งเริ่มทันที ต.ค. นี้ โยน รมว. คลังแจงรายละเอียด


วันนี้ (26ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาระหว่าง 29-30 กันยายนนี้ว่า ร่างสุดท้ายมาแล้ว 100% แล้ว

เมื่อถามว่าจะมีการตั้งวอร์รูมหรือไม่ นายอนุทินร้อง โหย ก่อนจะบอกว่า "ไม่มีหรอกวอร์รูม มีแต่เลิฟรูม"

เมื่อถามถึงนโยบายโครงการคนละครึ่งจะสามารถเริ่มได้เลยหรือไม่ นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับ พร้อมระบุว่าภายในเดือนตุลาคม แต่ขอให้ไปถามรายละเอียดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กำลังโหลดความคิดเห็น