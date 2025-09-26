นายกฯ ร้องโหยไม่มีวอร์รูมแถลงนโยบายมีแต่เลิฟรูม ยันคนละครึ่งเริ่มต.ค. โยนรมว.คลังแจง

"อนุทิน" ร้องโหย ไม่มีวอร์รูมแถลงนโยบาย มีแต่เลิฟรูม ยันคนละครึ่งเริ่มทันที ต.ค. นี้ โยน รมว. คลังแจงรายละเอียด
วันนี้ (26ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาระหว่าง 29-30 กันยายนนี้ว่า ร่างสุดท้ายมาแล้ว 100% แล้ว
เมื่อถามว่าจะมีการตั้งวอร์รูมหรือไม่ นายอนุทินร้อง โหย ก่อนจะบอกว่า "ไม่มีหรอกวอร์รูม มีแต่เลิฟรูม"
เมื่อถามถึงนโยบายโครงการคนละครึ่งจะสามารถเริ่มได้เลยหรือไม่ นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับ พร้อมระบุว่าภายในเดือนตุลาคม แต่ขอให้ไปถามรายละเอียดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง