"อนุทิน" ปัดถือเคล็ดอยู่ยาวหลังย้าย "องค์นรสิงห์" กลับแบบยุค "บิ๊กตู่" ชี้ครูอาจารย์แนะนำอย่าคิดมาก

"นายกฯหนู" ปัดถือเคล็ดอยู่ยาว หลังย้าย "องค์นรสิงห์" กลับตึกไทยคู่ฟ้า เหมือนยุค "บิ๊กตู่" ชี้ ครูบาอาจารย์แนะนำมา ลั่น อย่าคิดมากคนละเรื่องกัน ทำแล้วสบายใจ-เป็นสิริมงคลก็ทำ
วันนี้ (26ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ไม่รู้จะตอบอยางไร หลังสื่อมวลชนถาม เข้าทำเนียบวันแรก ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
เมื่อถามถึงความตั้งใจของการย้ายองค์นรสิงห์ กลับมาไว้ที่ตึกไทยคู่ฟ้า นายอนุทิน กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนำ ว่า ท่านประดิษฐานอยู่ที่นี่อยู่ จึงต้องเชิญกลับมาในที่ที่เหมาะสมกับท่าน
เมื่อถามว่า การอัญเชิญกลับมาคล้ายในยุคของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถือเคล็ดว่าอาจจะไม่ใช่ 4 เดือน แต่จะเป็น 4+4 หรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า ไม่เกี่ยว อย่าไปคิดมากคนละเรื่องกัน อะไรที่ทำแล้วสบายใจและเป็นสิริมงคล กับประเทศกับประชาชนกับตัวเอง ทำไปก็ไม่ได้เสียหายอะไร