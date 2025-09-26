ผู้ว่าฯ กระบี่โชว์ผลงานต้านยาเสพติด คว้าโล่ดีเด่น-จับยาบ้าเพิ่มอีก 1.8 แสนเม็ด

จว.กระบี่เดินหน้ายุทธศาสตร์ 3 มิติ ต้านยาเสพติด คว้าโล่เกียรติคุณผลงานดีเด่นระดับประเทศ ทั้งบุคคลและองค์กรพื้นที่ ล่าสุดโชว์ผลจับกุมยาบ้า 1.8 แสนเม็ด ย้ำเก็บของกลางปลอดการรั่วไหล เผาทำลายตามกฎหมาย
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่มีเป้าหมายการขับเคลื่อนงานการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านมิติการทำงาน 3 ด้าน ได้แก่ มิติการป้องกันยาเสพติด มิติการปราบปรามยาเสพติด และมิติการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยมีตัวชี้วัดการขับเคลื่อนที่บูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลการปฏิบัติมารายงานต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ เพื่อสรุปภาพรวมการทำงานของจังหวัด
ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลโล่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2568 ได้แก่ นายแพทย์วิรยุทธ สนธิเมือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านการบำบัดรักษา, พ.ต.ต.ณรงค์ อ่อนทอง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 บุคคลดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด และองค์กรดีเด่นด้านการบำบัดรักษา ได้แก่ ชุมชนบำบัด ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2568 นายอังกูร พร้อมด้วย นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอเมืองกระบี่, นายนิรันดร์ ปราบอักษร ปลัดจังหวัดกระบี่, พ.ต.ต.ณรงค์ อ่อนทอง ผบ.ร้อย ตชด.426, ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8, ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด, ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) และตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 186,150 เม็ด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้จังหวัดสามารถจับกุมยาบ้าได้กว่า 1,300,000 เม็ด และล่าสุดเพิ่มอีก 186,150 เม็ด สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและการทำงานบูรณาการอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย พร้อมทั้งชื่นชมชุดจับกุมที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายอังกูร กล่าวด้วยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ การกวาดล้างจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอาชญากรรมและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันได้ยืนยันว่าของกลางทั้งหมดถูกเก็บรักษาในคลังอย่างรัดกุม ไม่มีการลักลอบนำออกมาจำหน่ายใหม่ และเมื่อคดีสิ้นสุดก็จะมีการเผาทำลายอย่างน้อยปีละครั้ง
“ขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อผนึกกำลังทำให้จังหวัดกระบี่เป็นชุมชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด สู่การสร้างสังคมเข้มแข็งและสงบสุข สมกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ ‘เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก’” ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวย้ำ