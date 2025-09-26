ภริยานายกฯสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบ ขอพรให้ "อนุทิน" ทำงานราบรื่น ไม่มีอุปสรรค

"ภริยาอนุทิน" สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่-ศาลตายาย ประจำทำเนียบรัฐบาล อธิษฐานขอพรให้นายกฯทำงานราบรื่น ไม่มีอุปสรรค
วันนี้ (25 ก.ย.68) เมื่อเวลา 14.12 น. นางสาวธนนนท์ นิราษิท หรือ คุณจ๋า ภริยาของนายอนูทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าได้อธิษฐานขอพรอะไรบ้าง นางสาวธนนนท์ ระบุว่า ขอให้ท่านนายกฯ ทำงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
เมื่อถามย้ำว่าได้อวยพรอะไรให้กับนายกรัฐมนตรีบ้าง นางสาวธนนนท์กล่าวว่า ก็ขอให้ท่านทำงานอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรค
จากนั้นนางสาวธนนนท์ได้เดินกลับเข้าไปยังตึกไทยคู่ฟ้าโดยขอใช้ประตูทางเข้าด้านหลังตึกแทน