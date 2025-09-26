"ไอซ์" แฉประกันสังคมใช้งบไอทีเกือบ 1 พันล้านส่อไม่โปร่งใส ทั้งระบบแพทย์-ดับเพลิง-ศูนย์ข้อมูล

“รัชนก” แฉ สปส.ใช้งบ IT เกือบ 1 พันล้าน ส่อไม่โปร่งใส ทั้งระบบแพทย์-ดับเพลิง-ศูนย์ข้อมูล แฉโครงการสิ้นเปลือง ทั้งที่ยังใช้งานได้ พร้อมโยงอดีตพนักงานบริษัทคู่ค้าเป็นประธานคณะทำงาน จี้เปิดรายงานการประชุมต่อสาธารณะ ขู่หากเพิกเฉยเดินหน้าฟันตาม ม.157 ทันที
วันนี้(26 ก.ย.) น.ส.รัชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน และโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่ส่อไม่โปร่งใสมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท
โดยโครงการที่ถูกตรวจสอบมี 3 ส่วนหลัก ได้แก่ระบบพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ 548 ล้านบาท ครอบคลุมสมุดพกผู้ประกันตน, ระบบคัดกรองสุขภาพ, ระบบบันทึกข้อมูลการรักษา และระบบ Open API ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ สปส.กลับไม่เปิดใช้งาน โดยอ้างติดปัญหาเรื่อง PDPA ซึ่งไม่เป็นความจริง
ระบบดับเพลิง Water mist 79 ล้านบาท อ้างว่าของเดิมที่ใช้มากว่า 10 ปีเสื่อมสภาพ ทั้งที่มีอายุใช้งาน 20-30 ปี อีกทั้งผลิตภัณฑ์สารเคมี NOVEC 1230 ยังมีจำหน่ายในท้องตลาด จึงเปรียบได้กับการซื้อรถใหม่ทั้งคันแทนการเปลี่ยนน้ำยาแอร์
ระบบ IPS ป้องกัน Data Center กว่า 200 ล้านบาท มีการอ้างว่าโปรแกรมหมดอายุ End of Life แล้ว ทั้งที่ยังมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าและราคาถูกกว่า แต่กลับไม่เลือกใช้ อีกทั้งประธานคณะทำงานยังเคยเป็นพนักงานขายของบริษัทคู่ค้าเดิม ยิ่งตอกย้ำข้อสงสัยด้านความโปร่งใส
น.ส.รัชนก กล่าวต่อว่า สปส. ยังละเลยการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตลอด 20 ปี โดยไม่เคยเปิดเผยรายงานการประชุมหรือมติใด ๆ ให้ผู้ประกันตนและสาธารณะรับทราบ อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
“ดิฉันขอเรียกร้องให้ สปส.เปิดเผยรายงานการประชุมทั้งหมดต่อสาธารณะ หากไม่มีความคืบหน้าจะดำเนินการตามมาตรา 157 กับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอยับยั้งโครงการด้าน IT ที่ใช้งบประมาณอย่างไร้เหตุผล เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประกันสังคม” น.ส.รัชนก กล่าวย้ำ