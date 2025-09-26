เดินหน้าสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย “รมช.อามินทร์” ลุย ชลบุรี เร่งทำหมัน-ฉีดวัคซีนสุนัขแมว คุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งเป้าขยายผลอีก 30%

วันนี้( 26 ก.ย.)นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมอบอาหารสุนัขและแมวให้กับเกษตรกรที่นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ ณ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี พรรคกล้าธรรม (กธ.)ให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากปัญหาประชากรสุนัขและแมวจรจัด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยของประชาชน และที่สำคัญคือความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ และเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง และมีรายงานพบผู้ป่วยเสียชีวิตในปีนี้ จำนวน 1 ราย จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจังและยั่งยืน
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้บริการพี่น้องประชาชน ในการดูแลสุขภาพสุนัข – แมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาและควบคุมประชากรสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่ติดต่อสู่คนได้ และเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้จังหวัดชลบุรี และทั่วประเทศไทย ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยตั้งเป้าหมายขยายผลโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 30% ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์อย่างเป็นระบบ เชื่อมั่นว่าจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ในระยะยาว พร้อมยืนยันว่ากรมปศุสัตว์จะเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน