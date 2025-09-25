ชัดแล้ว! “สุชาติ” เตรียมซบภูมิใจไทย ยันหารือกันหมดแล้ว รู้จัก “อนุทิน” มานาน มั่นใจไร้พื้นที่ทับซ้อน

“สุชาติ” เตรียมขนกลุ่ม 16 สส.รทสช.เข้าพรรคภูมิใจไทย ยันชัดเจนมานานแล้ว เพียงแต่รักษามารยาทเพราะเพื่อนบางคนยังสังกัดพรรคเดิมอยู่ ย้ำหารือกันหมดแล้ว รู้จัก “อนุทิน” มานานเป็น 10 ปี บ้านอยู่ใกล้กัน เคยสู้โควิด-19 มาด้วยกันสมัยรัฐบาลประยุทธ์ เชื่อไม่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อน
วันนี้(25 ก.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะแกนนำกลุ่ม 16 สส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ ว่า จริงๆ ชัดเจนนานแล้ว แต่ด้วยมารยาทและเพื่อนบางคนยังสังกัดพรรคการเมืองเดิมอยู่ ที่จริงเราได้หารือกันหมดแล้ว ตนและทีมงานผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ส่วนตัวรู้จักกันมาเป็น 10 ปีแล้ว และบ้านเราก็อยู่ติดกัน ความผูกพันและสิ่งที่เราได้เห็นการทำงานร่วมกันตั้งแต่ตนได้รับโอกาสเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะนั้นนายอนุทิน เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เราทำงานด้านโควิด-19 มาด้วยกัน รู้ว่าท่านเป็นคนทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นคนมีฝีมือ
นายสุชาติ กล่าวว่า ขอพูดอย่างชัดเจนว่า เร็วๆ นี้ตนและทีมงานแต่ละจังหวัดจะไปสมัครเข้าพรรคภูมิใจไทย เช่น จ.เพชรบุรี ครอบครัวอังกินันทน์ ตนได้คุยกับนายชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรีแล้ว และยังมีทีม สส.อีกหลายจังหวัด แต่ละจังหวัดมีแกนอยู่แล้วจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ขณะนี้กำลังประสานหารือกับนายอนุทิน และแกนนำของพรรคภูมิใจไทยอยู่ ขอคุยกับผู้ใหญ่ในเรื่องการจัดสรรลงสมัคร สส.เขตให้ลงตัวก่อน
นายสุชาติ กล่าวอีกว่า การย้ายพรรคครั้งนี้ จะไม่มีปัญหาพื้นที่ไม่ทับซ้อน ตนเคยเป็น สส.เขตมาแล้วถึง 3 รอบ เรามีพื้นที่ลงอยู่แล้ว เราจะไม่ทำอะไรให้พรรคภูมิใจไทยหนักใจ และจะไม่ทำอะไรให้เพื่อนที่มาด้วยกันเสียสิทธิ์ ส่วนที่ยากคือการไปพูดคุยกับผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยในเรื่องสิทธิ์ของคนเดิมที่ได้เป็น สส.อยู่ ควรจะต้องได้สิทธิ์ตามนั้น เรามากันเป็นทีมแบบพี่แบบน้อง