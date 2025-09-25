ภท.ต้อนรับ “ชมรมร้านอาหาร” ชงคนละครึ่งนำไปลดหย่อนภาษี-สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เสริมสภาพคล่องSMEs

“สิริพงศ์” ต้อนรับ “ชมรมร้านอาหาร” เสนอโครงการคนละครึ่ง นำไปลดหย่อนภาษี สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เสริมสภาพคล่องช่วย SMEs
วันนี้ (25 กันยายน 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รับเรื่อง จากชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร นำโดย นายสรเทพ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทย ที่มานำเสนอโครงการคนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการบริหารประเทศของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
.
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ทางชมรมผู้ประกอบธุรกิจอาหารได้นำเสนอโครงการคนละครึ่งในรายละเอียดที่ยังขาดหายไป รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ให้บุคคลธรรมดา สามารถใช้ใบกำกับภาษ๊ จากร้านอาหาร SMEs นำไปลดหย่อนภาษีในปี 2570 วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท และให้นิติบุคคลนำค่าใช้จ่ายจากงานเลี้ยง สัมมนา หรืองานรับรองในร้านอาหาร SMEs ไปลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท
นอกจากนี้ ยังเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกิน 2.5% พร้อมให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ SMEs ที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะนำข้อเสนอส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาต่อไป