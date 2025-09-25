สภาฯเบรกร่างกม.อากาศสะอาด หลังมีปัญหาองค์ประชุม พท.ชงถกถนนทรุดให้ "อนุทิน" แก้ปัญหาคนกรุง

สภาฯ เบรก ร่างกม.อากาศสะอาด หลังมีปัญหาองค์ประชุม “พท.” ชงให้ถก ปมถนนทรุด หวังเสนอแนะทางออกให้ “อนุทิน” ไปแก้ปัญหาให้คนกรุง
วันนี้ (25ก.ย.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาฯ ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งมีนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เป็นประธานกมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาทำเนื้อหาสาระ นานกว่า 1 ปี 8 เดือน ก่อนเสนอให้สภาฯ พิจารณาวาระสอง และวาระสาม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับร่างพ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดนั้น กมธ.มีการแก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มบางมาตราขึ้นใหม่ ทำให้มีเนื้อหาเกือบ 300 มาตรา ทำให้นายไชยา แจ้งกับที่ประชุมก่อนเริ่มวาระพิจารณาว่า เนื้อหาสาระมีผู้ขออภิปรายน้อย แต่ต้องใช้การลงมติเกือบทุกมาตรา
ผู้สื่อข่าวรายงาานว่าบรรยากาศของการประชุมต้องใช้เวลารอองค์ประชุมนานกว่า 5 นาที ตั้งแต่มาตราแรก จนถึงมาตรา 15 พบว่ามีผู้แสดงตนเป็นองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งมาเพียง 6-7 เสียงเท่านั้น และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณามาถึง มาตรา 16 พบว่าบรรยากาศการประชุมเรื่องตึงเครียด เนื่องจากต้องใช้เวลารอองค์ประชุมนานเกือบ 10 นาที และเลยเวลา12.00 น. ทำให้ นพ.ภูมินทร์ ลีกิจธีรประเสริฐ สส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย หารือว่า ขอให้พักการประชุมเพื่อให้ไปรับประทานอาหารกลางวัน แต่หากที่ประชุมไม่พักตนจะขอพักเอง
ทั้งนี้นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ลุกอภิปรายว่า ตนไม่ขัดข้องที่จะพักการประชุม เพราะเห็นใจ สส. แต่ตนชักเหลืออด ในห้องประชุม สส.พรรคภูมิใจไทย สส.พรรคประชาชน นั่งครบ แต่พรรคไหนหายไปตนขอไม่พูด หากพักทานข้าวขอให้แจ้งสส.ทุกพรรคกลับมาเป็นองค์ประชุม มาร่วมทำกฎหมายที่ ครม. ชุดที่แล้วเสนอ และคนที่นำไปหาเสียงไม่ใช่พรรคตน แต่พรรคตนต้องมาแบก ตั้งแต่เมื่อวานนี้
"หากทำแบบนี้ 50-60 คน ผมพร้อมถอนฟืนจากไฟ หากอะไรจะเกิดก็เกิด ในห้องประชุม กมธ.ที่นั่งอยู่เห็นแบบเดียวกัน แต่ประชาชนมองไม่เห็น ว่าใครที่หายไป ดังนั้นหากอยู่ในสภาพนี้ ขอให้ถอนออกไป หากกมธ.ตามพรรคพวกไม่ได้ ขอให้ถอน พร้อมเมื่อไรกลับมา สภาเหลือเวลาไม่มาก จะได้ใช้เวลาพิจารณากฎหมายฉบับอื่นที่สส.เห็นความสำคัญมากกว่านี้”นายกรวีร์ อภิปราย
ขณะที่ สส.พรรคเพื่อไทยลุกขึ้นชี้แจงว่า สส.พรรคเพื่อไทยเห็นความสำคัญกับร่างกฎหมายดังกล่าว และสส.พร้อมอยู่ในห้องประชุม หากไม่พักประชุมต้องให้ สส.หลบกันไป ทำให้นายไชยา กล่าวว่า ตนขอให้แสดงตนก่อน และจะพิจารณาว่าจะให้พักหรือไม่ ทั้งนี้พบว่าต้องใช้เวลารอการแสดงตนเกือบ 10 นาที
ทำให้นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒนสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ฐานะวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า กฎหมายนี้ยอมรับลงมติต่อเนื่องเยอะที่สุดตั้งแต่มีสภาฯ มา ตนไม่มีปัญหาพักประชุม แต่ไม่มั่นใจว่าพักแล้วจะไม่หนี ดังนั้นตนขอว่าหากองค์ประชุมไม่ครบ ให้แจ้งและปิดประชุมจะได้รู้ว่าหายไปกี่คน
ทั้งนี้เมื่อปิดการแสดงตน พบมี สส. มาแสดงตนเป็นองค์ประชุม 253 คน เกินองค์ประชุมที่ต้องใช้ 246 เสียง มาเพียง 7 เสียงเท่านั้น จากนั้นได้ลงมติผ่านมาตรา 16 ก่อนจะพักประชุมไป 40 นาที
เมื่อกลับมาประชุมอีกครั้ง นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อว่า พรรคเพื่อไทย ปรึกษากับที่ประชุมว่า ขอให้พักการพิจารณาร่างพ.ร.บ.บริหารจัดการอากาศสะอาดออกไปก่อน และเลื่อนไปประชุมสัปดาห์หน้า เพื่อให้สภาฯ หารือต่อปัญหาเฉพาะหน้า คือ ถนนสามเสน ช่วงหน้าวชิรพยาบาลทรุดเป็นหลุมลึก เพราะทำให้ประชาชนขวัญผวา และเป็นโอกาสที่สภาฯ จะหารือเสนอแนะให้ นายอนุทิน ชายวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ได้พิจารณาสิ่งที่เป็นประโยชน์คนกทม. รวมถึงขวัญกำลังใจความมั่นคงของวิศกรรมของประเทศไทยในการสร้างรถไฟ
อย่างไรก็ตาม สส.พรรคประชาชนเห็นแย้งและขอให้เดินหน้าต่อ โดยนายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน อภิปรายว่า ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่า อากาศสะอาด หรือถนนทรุด อะไรสำคัญกว่ากัน แต่คือ พรรคเพื่อไทยไม่สามารถให้คนมาร่วมประชุมได้ ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้า ตนจับเวลาพบว่าแม้ไม่มีการอภิปราย แต่ต้องใช้เวลารอองค์ประชุม 3-8 นาที ดังนั้นเมื่อคิดเวลา 300 มาตรา ทำให้ต้องเสียเวลา ถึง15 ชั่วโมง เพื่อรอพรรคเพื่อไทยเป็นองค์ประชุม
ทำให้นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โต้แย้งว่าตนแจ้งว่า สส.พรรคเพื่อไทย พยายามเป็นองค์ประชุม ให้ความร่วมมือ ตนอยากให้กฎหมายผ่าน และมีอีกหลายฉบับที่รอเข้าสู่วาระของสภาฯ ตนแต่ไม่อยากให้กล่าวหากันเพราะไม่ถูกต้อง เพราะฐานะฝ่ายค้านได้รับผิดชอบต่อองค์ประชุม ไม่เหมือนบางพรรคที่ประกาศว่าอยู่อย่างไร้ตัวตนก่อนหน้านี้
ก่อนที่ที่ประชุมจะโต้แย้งกันนานกว่านี้ นายไชยา วินิจฉัยว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จนถึงส่วนที่ 3 ไปพอสมควร ก่อนจะเลื่อนการพิจารณาไปสัปดาห์ถัดไป เพื่อให้สภาฯ พิจารณาถึงประเด็นถนนทรุด ทำให้นายจักรพล ชี้แจงว่าขอความร่วมมือสภาฯ พิจารณาเนื้อหา ซึ่งร่างกฎหมายนี้ทำมา 1 ปี 8 เดือน ผลักดันมานาน ยอมรับว่าเมื่อมีร่างกฎหมายเสนอมา 7 ฉบับต้องพิจารณาให้รอบคอบและมีมาตรากว่า 278 มาตรา ดังนั้นขอความร่วมมือให้ผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ดีหากจะเลื่อนออกไปเป็นการประชุมครั้งถัดไป ไม่ขัดข้อง