“เดชอิศม์” รอชี้อนาคตหลัง 18 ต.ค.ถ้าเป็นอุปสรรคต่อพรรคก็พร้อมถอย ย้ำวันนี้ยังร่วมทางกับ “พี่ต่อ” ไม่มีขัดแย้ง

“เดชอิศม์” เผยรอชี้อนาคตการเมืองหลัง 18 ต.ค. ไม่ปิดกั้นร่วมงานพรรคใหม่ เผยหากเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของ ปชป.ก็พร้อมถอย แต่หากยังนำพาพรรคเดินหน้าก็ควรอยู่ต่อ ปัดข่าวทาบทามซบกล้าธรรม แค่ทานข้าวกับ “เสธหิ” ย้ำวันนี้ยังร่วมทางกับ “พี่ต่อ” ไม่มีขัดแย้ง คุยกันได้ทุกเรื่องเผยหลัง 18 ต.ค. ค่อยตัดสินใจ ชี้การเมืองต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเมืองสงขลา
วันที่ 25 ก.ย.นายเดชอิศม์ ขาวทอง รักษาการณ์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงอนาคตทางการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ของตนว่า หากตนจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหน้าพรรค ตนก็ไม่ควรอยู่ แต่ถ้าเห็นแล้วว่าทำให้พรรคเดินไปข้างหน้าต่อได้ก็จะอยู่ต่อไป
เมื่อถามย้ำว่าหมายถึงสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หลัง 18 ต.ค. นี้ใช่หรือไม่ นายเดชอิศม์กล่าวว่าใช่ แต่ว่าตนไม่มีตำแหน่งอะไรในพรรค
เมื่อถามอีกว่าหากอยู่กับพรรคไม่ได้แล้วจะตัดสินใจไปร่วมงานกับพรรคไหน เพราะนายหิมะลัย ผิวพรรณ (เสธหิ) ก็ยอมรับว่าได้ทาบทามไปร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม นายเดชอิศม์กล่าวว่าแค่แวะมาทานข้าวธรรมดา เสธหิ ต้องการไปทานที่ร้าน แต่ตนบอกว่ามาทานที่บ้านจะดีกว่า เพราะกลัวจะเป็นข่าว แต่ก็เป็นข่าวจนได้ ซึ่งก็เป็นธรรมดา เพราะอยู่วงการการเมือง เป็นเพื่อนช่วยกันไปมา มีหลายพรรคชวนเยอะ
เมื่อถามว่าได้ตอบรับไปหรือไม่ นายเดชอิศม์กล่าวว่าวันนี้ตนยังเดินร่วมทางกับ“พี่ต่อ” อย่างน้อยภาพที่เห็นว่าเราขัดแย้งกัน อยากให้เห็นว่าไม่จริง เพราะตนกับ“พี่ต่อ”คุยกันได้ทุกเรื่อง ตนบอกกับท่านว่าอย่ามากังวลกับเรื่องของตน ให้สบายใจได้ ตนไม่เอาตนเองมาเป็นตัวตั้ง และหลังวันที่18 ต.ค.นี้ตนค่อยตัดสินใจ เพราะตนต้องแบกเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นคนใต้ ด้วย เพราะตนเป็นคนสงขลา
ต่อข้อถามว่าหากไปแล้วจะเอาสส.ในกลุ่มไปด้วยหรือไม่ นายเดชอิศม์กล่าวว่า อย่าว่าแต่สส.เลยสมาชิกในครอบครัว ทั้งภรรยาและบุตร ที่เป็นสส.ตนก็ไม่บังคับ ให้เขาอยู่ในโลกประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะหลักคิดของทุกคนแตกต่างกัน