ครม.นัดพิเศษตั้ง ”กวาง ไตรศุลี" เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น "นายกฯ น้อย" ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์

ครม.นัดพิเศษ ตั้ง ”ไตรศุลี ไตรสรณกุล“ นั่งเลขาธิการนากยกรัฐมนตรี“ นับเป็น "นายกฯ น้อย" ทีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์
วันที่ 24 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ครม.มีมติแต่งตั้ง นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “นายกฯ น้อย” ถือเป็นตำแหน่งสำคัญทางการเมือง ที่ต้องคอยสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรี รวมถึงการบริหารจัดการงานทั่วไป และประสานงานให้กับนายกรัฐมนตรีโดยตรง นอกจากนี้ ยังเป็นตำแหน่งที่จะต้องรวบรวมวิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
นางสาวไตรศุลี ถือเป็นผู้ที่รับตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่อายุน้อยที่สุด ในวัย 36 ปี โดยเป็นลูกสาว ของนายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเริ่มต้นการทำงานทางการเมือง ด้วยการดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี และได้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในสมัยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี