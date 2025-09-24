”สว.พิสิษฐ์“ หวัง รบ.ทำตามนโยบายที่แถลงต่อสภา อย่าให้เหมือนชุดที่แล้ว แถลงเป็นเล่มแต่ไม่ทำอะไร

”สว.พิสิษฐ์“ หวังรัฐบาลทำตามแถลงนโยบาย อย่าให้เหมือน รบ.ชุดที่แล้วแถลงเป็นเล่มแต่ไม่ทำอะไร เชื่อหากใช้เวลา 4 เดือนชดเชย 2 ปีได้ถือว่าคุ้ม ดักทางพรรคการเมือง ตัดแน่หากเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญขัดคำวินิจฉัย
วันที่ 24 ก.ย.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. กล่าวถึงการกำหนดนัดแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ว่าในพรุ่งนี้(25ก.ย.)ช่วง14.00น.จะมีการประชุมวิป3ฝ่าย คงจะมีเรื่องหลักคือกรอบระยะเวลา จากนั้นทางวุฒิสภาจะจัดสรรเวลาให้กับทางสว.ที่ประสงค์จะอภิปราย ส่วนจะได้คนละกี่นาที่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราได้จัดสรรเวลามากี่ชั่วโมง ขณะนี้มีผู้สนใจอภิปรายแล้ว 20-30 คน
เมื่อถามถึงคาดหวังในการแถลงนโยบายนั้น นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำในสิ่งที่เสนอ ไม่เหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วที่เสนอมาเป็นเล่มแต่ไม่ทำตามที่เสนอเลย ส่วนตัวมองว่าระยะเวลา 4 เดือนถือว่าน้อยมาก แต่หากทำชดเชย2ปีที่ผ่านมาได้ถือว่าคุ้ม
เมื่อถามว่าอาจจะมีการถกเรื่องของธรรมนูญได้มีการเตรียมตัวไว้อย่างไร นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ไม่มีการเตรียมอะไรเพราะเราไม่สามารถเสนอได้ตามมาตรา256 ส่วนร่างของพรรคภูมิใจไทยที่อาจจะถูกร้องเนื่องจากมีข้อกังขานั้น ไม่ว่าจะร่างของพรรคไหนก็มีความสุ่มเสี่ยง ส่วนตัวยังไม่เห็นร่างชัดๆ
ส่วนเรื่องไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงจะขัดรัฐธรรมนูญจะตัดออกใช่หรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า แน่นอน เชื่อว่าสส.ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะที่วินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเป็นผู้เลือกสสร.ได้โดยตรง ส่วนตัวมองว่ามีความเป็นไปได้ที่วุฒิสภาจะโหวตผ่านวาระ 1 แต่อย่างไรก็ตามในหมวด 1 หมวด 2 ต้องไม่แก้
“แต่ขอให้จับตาดูสิ่งที่นักการเมืองกลัวสองอย่างคือจริยธรรม และความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์“ นายพิสิษฐ์กล่าว