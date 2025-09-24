"สุขาติ" ขอกำลังใจให้นายกฯ-ครม.ชี้กรอบ 4 เดือนท้าทายมาก เตรียมเข้ากระทรวง 26 ก.ย.ดึงคนคุณภาพมาทำงาน

"สุขาติ" ขอกำลังใจให้นายกฯ -ครม.ชี้กรอบ 4 เดือนถือเป็นความท้าทายมาก เตรียมเข้ากระทรวง 26 ก.ย. เรื่องเร่งด่วนปัดกวาดบ้านตนเองให้ดี ดึงคนมีคุณภาพมาทำงาน
วันที่ 24 ก.ย.นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกลุ่ม สส. ได้มีการแบ่งสัดส่วนโควต้ารองโฆษกรัฐบาลด้วยหรือไม่ ว่าไม่ได้อยู่ในการพูดคุยกันตั้งแต่แรก ซึ่งระยะเวลาการทำงานในกรอบ 4 เดือน และสิ่งที่ทำให้ดีที่สุดในกลุ่มเพื่อน สส. คือ การทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติ ส่วนตนเองไม่ได้เป็น สส. ต้องทำงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องทำงานในแผนระยะสั้น ซึ่งระยะเวลา 4 เดือนถือว่าเร่งรัดมาก ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อเข้าทำงานก็ทำได้ทันที
ส่วนนโยบายเร่งด่วนของตนเองอันดับแรก คือ ต้องคุยกับปลัดกระทรวงและอธิบดีทุกคนที่มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้าย ต้องเอาคนที่มีคุณภาพเข้ามาทำงาน สิ่งไหนที่ไม่ดีต้องปัดต้องกวาดบ้านตัวเองให้ดี ถ้าใครมีปัญหาต้องย้ายและตั้งกรรมการสอบ
ส่วนเรื่องปัญหา PM 2.5 และแผนแม่บทต่างๆ ต้องเร่งรัดกฎหมายว่าดำเนินการถึงไหน รวมถึงเรื่องป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคงไว้และเพิ่มจำนวน รวมทั้งสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ก็มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นอยากให้ทุกคนทำงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด และตนเองแค่มากำกับนโยบายในเรื่องของสิ่งที่ติดขัดที่ได้ดำเนินการมา
นายสุชาติ กล่าวว่า ขอให้ทุกคนให้กำลังใจ พวกตนเอง คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี เพราะระยะเวลา4 เดือนถือเป็นความท้าทายมาก แต่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวัง เช่น นโยบายคนละครึ่ง คือสิ่งที่เราบอกว่านโยบายรัฐบาลใดในอดีตที่ดี นายอนุทินไม่ยึดติดว่าเป็นของใคร ถ้าประชาชนได้ประโยชน์เราหยิบมาทำ นี่คือสิ่งหนึ่งในการบริหารประเทศ
เมื่อถามถึงกรณีน้องข้าวต้ม หรือพังข้าวต้ม ลูกช้างป่าเพศเมียแรกเกิดที่พัดหลงจากแม่ ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี นายสุชาติ กล่าวว่า ได้รับทราบเรื่องแล้ว และให้อธิบดี ฯ เข้าไปดูแล ซึ่งตนรอเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ และจะเข้ากระทรวงในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ และมีการแถลงนโยบายถึงจะทำงานได้เต็มตัว ตอนนี้เป็นการพูดคุยถึงกรอบการทำงาน แต่จะไปสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรยังทำไม่ได้