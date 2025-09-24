“เดชอิศม์" พร้อมลูกชายยันยังอยู่ ปชป.เชื่อมั่นเป็นพรรคเก่าแก่ที่มั่นคง จะไม่ทิ้งกันยามลำบาก

“เดชอิศม์–ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง” โพสต์ย้ำชัด ยังอยู่ ปชป. อ้างเชื่อมั่นเป็นพรรคที่มั่นคง มีความผูกพันต่อพรรคเก่าแก่ จะอยู่ตอบแทนพรรค ไม่ทิ้งกันยามลำบาก
วันนี้ (24 ก.ย.) นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส. สงขลา รักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันจุดยืน “ผมยังอยู่ประชาธิปัตย์ครับ” พร้อมคลิปสั้นประกอบข้อความ “ผมเชื่อมั่นพรรคที่มั่นคง อยู่กับประชาธิปัตย์สถาบันทางการเมืองของคนไทย” ตอกย้ำความผูกพันต่อพรรคเก่าแก่
ขณะเดียวกัน นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง ส.ส. สงขลา บุตรชายนายเดชอิศม์ ก็เคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน ระบุว่า “ผมอยู่พรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิม ชีวิตการเมืองผมเริ่มต้นที่นี่ ก็จะอยู่ตอบแทนพรรคนี้ ไม่ทิ้งกันยามลำบาก มาช่วยกันฟื้นฟูพรรคคนใต้บ้านเรากันนะครับ” พร้อมติดแฮชแท็ก #เข้าใจและไปต่อ #สสสิงโต