“คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ” จับมือ “สอน.”
เปิดตัวโครงการ “สร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจไร่อ้อยเพื่อให้มีรายได้ เพิ่มจากพันธุ์อ้อย และรับจ้างผลิตอ้อยแบบครบวงจร” หวังสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรไร่อ้อย ทำธุรกิจสำเร็จ-ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมด้วย สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “สร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจไร่อ้อยเพื่อให้มีรายได้ เพิ่มจากพันธุ์อ้อย และรับจ้างผลิตอ้อยแบบครบวงจร” มุ่งเป้าสร้างผู้ประกอบการไร่อ้อย และสร้างเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เป็นนักธุรกิจไร่อ้อย มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำธุรกิจ ผลกำไรสูงสุด และมีความยั่งยืน
งานวันนี้ จัดขึ้น ณ ห้อง 5205 อาคารปฎิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ (อาคาร 5) ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายสามารถ น้อยวัน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.), ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์อ้อยและน้ำตาล (ศศน.) หัวหน้าโครงการฯ, นายธวัช หะหมาน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, คณาจารย์, ผู้บริหาร และนักวิจัยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, ผู้บริหารสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมงาน
ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวภายในงานว่า ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกำกับดูแล หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์อ้อยและน้ำตาล (ศศน.) ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความสนับสนุนหลายองค์กร หน่วยงาน ด้านงานวิจัยที่หลากหลาย จนสัมฤทธิ์ผลในโครงการต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาองค์หรือหน่วยงานนั้น อันมีส่วนสำคัญในการร่วมกันพัฒนาสังคม ประเทศชาติ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน “เป็นความยินดีอีกครั้ง ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้มอบหมายให้ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์อ้อยและน้ำตาล (ศศน.) ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนงานวิจัย โครงการ “สร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจไร่อ้อยเพื่อให้มีรายได้เพิ่มจากพันธุ์อ้อย และรับจ้างผลิตอ้อยแบบครบวงจร” โดยมุ่งเป้าในการสร้างผู้ประกอบการไร่อ้อย และสร้างเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เป็นนักธุรกิจไร่อ้อย มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำธุรกิจ ผลกำไรสูงสุด และมีความยั่งยืน ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพและนักวิจัยคุณภาพของเรา จะสามารถสนับสนุนโครงการฯ ให้สำเร็จด้วยดีทุกประการ”
ด้าน นายสามารถ น้อยวัน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า โครงการ “สร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจไร่อ้อยเพื่อให้มีรายได้ เพิ่มจากพันธุ์อ้อย และรับจ้างผลิตอ้อยแบบครบวงจร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทั้งด้านปัจจัยการผลิตด้านพันธุ์และเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อให้เกิดความประหยัดต่อขนาด สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มการเข้าถึงปัจจัยที่เหมาะสม มีการจัดการเก็บเกี่ยวอ้อยสดสะอาดและขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน นอกจากนี้โครงการยังมุ่งเน้นการ upskill ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เป็นนักธุรกิจไร่อ้อย สามารถเพิ่มทักษะด้านการจัดการการผลิต การจัดการการเงิน และการจัดการด้านการขนส่งและเก็บเกี่ยว สามารถผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานของโครงการ ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ (1) การสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการด้านการผลิตอ้อยและปัจจัยการผลิตอย่างครบวงจร (2) การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้จำเป็นต้องมีการรวมกลุ่ม โดยเน้นให้สมาชิกใช้บริการจากหัวหน้ากลุ่มในฐานะผู้ประกอบการ นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มยังสามารถใช้บริการด้านการผลิตและปัจจัยการผลิตจากสมาชิกกลุ่มรายอื่นที่สามารถให้บริการได้ (3) การอบรมด้านการผลิตอ้อยตามหลักวิชาการให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม และผู้ประกอบการ (4) การอบรมด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการบริหารจัดการธุรกิจการให้บริการ (5) การอบรมด้านทักษะการทำธุรกิจไร่อ้อย ทั้งนี้มีเป้าหมายคือ สามารถพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการจำนวน 4 ราย รวมกลุ่มจำนวน 4 กลุ่ม และนักธุรกิจไร่อ้อยจำนวน 20 ราย ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบคือ รายได้สุทธิของผู้ประกอบการและสมาชิกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนการเป็นผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ ในงานยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์ นั่นคือ การเสวนาหัวข้อ "พลิกโฉมธุรกิจอ้อยไทยสู่ความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายกฤษณ์ สรรพอาสา ผู้จัดการอาวุโสงานเครื่องจักรกลเกษตรและศูนย์ขนถ่าย KSL Group น้ำพอง, นางสาวอนัญชญา สังสีมา นักธุรกิจไร่อ้อยรุ่นใหม่ และ ผศ.ดร.ธนากรณ์ อธิปัญญากุล หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์อ้อยและน้ำตาล (ศศน.) โดยมี รศ.ดร.ธนพล ไชยแสน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกษตรและปรับปรุงพันธุ์ เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวที ทำให้ได้เห็นมุมมองทั้งจากนักวิชาการ และผู้ประกอบการ กระทั่งงานจบลงด้วยความประทับใจ