“อดิศร” โวกลางสภาฯ ไม่อยากเป็นไม้ค้ำกล้วย ยันเพื่อไทยไม่ร่วมงานวิป-หน.ฝ่ายค้าน

“อดิศร” ลั่นกลางสภาฯ ไม่ร่วม “ผู้นำ-วิปฝ่ายค้าน” แขวะไม่อยากเป็น “ไม้ค้ำกล้วย” ยัน พท.ทำฝ่ายค้านแท้จริง แข่งเต็มที่ ไม่มีมวยล้ม
วันที่ 24 ก.ย.นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า การทำหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยยืนยันทำหน้าที่เป็น สส. แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองต่อการเลือกนายกฯ พรรคเพื่อไทยไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคการเมืองอื่นได้ ถึงไม่สามารถร่วมกับผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ และคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ได้ เพราะพรรคเพื่อไทยเลือกนายชัยเกษม นิติศิริ แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย เป็นนายกฯ แต่อีกพรรคเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกฯ ซึ่งเตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ช่วง 29-30 ก.ย. นี้ดังนั้นการทำหน้าที่ระหว่างฝ่ายค้านที่แท้จริง กับ ฝ่ายค้ำรัฐบาลต้องแยกให้ชัดเจน
“การทำงานในสภาฯ ต้องแข่งขันอย่างเอาการเอางาน ไม่มีมวยล้มต้มคนดู ผมอยู่อีสาน บ้านผมเมื่อต้นกล้วยมีเครือต้องเอาไม้ค้ำ ผมไม่อยากทำหน้าที่เป็นไม้ค้ำกล้วย หากทำหน้าที่แบบไม้ค้ำกล้วย เมื่อดึงเขากระโดง เอ้ยไม่ใช่ไม้ค้ำกล้วยออก กล้วยก็ล้ม ดังนั้นพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายค้ำ” นายอดิศร กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการอภิปราย นายอดิศร ได้นำภาพต้นกล้วยที่มีไม้ค้ำมาประกอบการอภิปราย พร้อมเขียนข้อความว่า อาถรรพ์ไม้ค้ำกล้วย ด้วย