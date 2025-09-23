พท.ระดมพลศุกร์นี้ ลงพื้นที่สู้ศึกเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ หวังนำทายาท สส.กลับเข้าสภา

เพื่อไทย เผย ศุกร์-เสาร์ นี้ ระดมกำลังลงพื้นที่ พบประชาชน สู้ศึกเลือกตั้งซ่อม จ.ศรีสะเกษ เต็มที่ หวังนำทายาท สส. กลับเข้าสภาให้ได้
วันนี้ (23 ก.ย.) นายดนุพร ปุณณกันต์ สส. แบบบัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวผลการประชุม สส.ประจำสัปดาห์นี้ ถึงการเลือกตั้งซ่อม จ.ศรีสะเกษ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน นี้ ว่า พรรคได้เตรียมพร้อม สส. กรรมการบริหารพรรค ผู้ใหญ่ของพรรค สลับกันไปช่วยลงพื้นที่หาเสียง โดยวันศุกร์ และวันเสาร์นี้ จะระดมกำลงลงเต็มพื้นที่ ส่วน นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตอนนี้คณะกรรมการบริหารพรรค กำลังพูดคุยกันอยู่ ว่า พรรคมีแผนให้หัวหน้าพรรคลงพื้นที่หาเสียงจุดไหน และอยู่ในระหว่างการพูดคุยการวางแผนปราศรัยที่ไหนบ้าง พรรคเพื่อไทยเต็มที่เพื่อให้ทายาทอดีต สส. ที่เสียชีวิต กลับเข้าสภาให้ได้ในการเลือกตั้งวันที่ 28 กันยายน นี้