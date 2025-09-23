กมธ.ติดตามงบ ส.ว. จ่อเรียก 12 กระทรวง-รัฐวิสาหกิจ แจงจัดงบซอฟต์พาวเวอร์ เชลียร์ยุค "รบ.อิ๊งค์"

‘กมธ.ติดตามงบ ส.ว.’ จ่อเรียก 12 กระทรวง-รัฐวิสาหกิจ แจงจัดงบซอฟต์พาวเวอร์ เชลียร์ ‘รบ.แพทองธาร’ ด้าน ‘อลงกต’ เผย ก.วัฒนธรรม ก.ท่องเที่ยว จัดงบสูงลิ่ว เน้นอีเวนต์-ฝึกอบรม ไร้ผลสัมฤทธิ์
เมื่อวันที่ (23 กันยายน) ที่รัฐสภา นายอลงกต วรกี ส.ว. ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา เปิดเผยถึงผลการประชุม กมธ.เมื่อวานนี้ (22 ก.ย.) ว่าถือเป็นการประชุมเรียกน้ำย่อย ได้เชิญสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ป.ย.ป.) ที่กำกับดูแลคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ มาชี้แจงการใช้งบประมาณในช่วงปี 2567-2568 ซึ่งในส่วนของงบกลางมีไม่มาก แต่มีการจัดสรรงบของกระทรวง ทบวง กรมที่ต้องการจะเชลียร์รัฐบาล
นายอลงกตระบุว่า ตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปจะเชิญทุกกระทรวงมาชี้แจงสัปดาห์ละ 2 กระทรวง คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ต.ค. โดยมี 12 กระทรวงและรัฐวิสาหกิจจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยจะลงในรายกระทรวงว่าใช้งบคุ้มค่าหรือไม่
ส่วนที่สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) ได้ชี้แจงมาแล้วนั้น นายอลงกตกล่าวว่า เป็นการชี้แจงการใช้งบกลาง ไม่ได้แสดงรายละเอียดงบประมาณของแต่ละกระทรวงว่าใช้ทำอะไรบ้าง
เมื่อถามว่า กระทรวงใดจัดสรรงบลงไปในโครงการมากที่สุด นายอลงกตกล่าวว่า เท่าที่ผ่านตาคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วย โดยนำงบประมาณไปใช้ในด้านการจัดอีเวนต์และการฝึกอบรม ซึ่งเราจะตรวจสอบในรายละเอียดว่าการใช้งบดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์และมีความคุ้มค่าหรือไม่