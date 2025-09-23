ตามเย้ยยันลูกบวช! ”ภูมิธรรม“ บอกเสียดาย ปชน.มีโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วไม่เอา อย่างน้อย “วิโรจน์-ไหม” จะได้แสดงผีมือ

”ภูมิธรรม“ เสียดาย ปชน.อยากเป็นรัฐบาล มีโอกาสแล้วไม่ทำ บอก ถ้าเป็นอย่างน้อย “วิโรจน์” จะได้แสดงผีมือเป้น รมว.กลาโหม "ไหม" เป็น รมว.คลัง เย้ยไม่รู้ครั้งหน้าจะได้เป็นหรือไม่
วันที่ 23 ก.ย.นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึง ระยะเวลา 4 เดือนในการเตรียมการเลือกตั้ง จะเพียงพอหรือไม่ ที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่ง ว่า อยู่ที่ความเป็นจริง ความเป็นจริงเป็นอย่างไร ทุกพรรคก็ต้องยอมรับตามนั้น มี 4 เดือน เราก็ 4 เดือน มีมากกว่านั้น เราก็มากกว่านั้น แต่ว่าไม่ใช่ประเด็นของเรา เราพร้อมที่จะทำงานเต็มที่ อยู่ที่คนเป็นรัฐบาลประกาศอะไรไว้กับประชาชน ที่บอกพูดแล้วทำ ก็คงต้องทำ และได้ยินว่าจะทำเร็วขึ้น
เมื่อถามถึงเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก็เหมือนเดิมเราเป็นพรรคการเมือง ซึ่งอาสามาเป็นรัฐบาล เมื่อมีโอกาสเราก็ต้องทำงานเต็มที่ ให้นโยบายเต็มที่ เสนอประชาชน เพื่อให้รับรู้ และเข้ามาทำงาน
“ผมเสียดายพรรคประชาชน เพราะว่าเขาอยากเป็นรัฐบาล อยากจะได้แสดงฝีมือ เพราะถูกกล่าวหามาตลอด ครั้งนี้เป็นครั้งที่เขามีโอกาสเป็นรัฐบาล อยากจะเป็นกระทรวงแรงงานก็ได้ กระทรวงมหาดไทยก็ได้ หรือกระทรวงการคลังก็ได้ เห็นมีการพูดและอภิปรายไว้เยอะ แต่ทำไมเมื่อมีโอกาสแล้ว ถึงไม่ทำ นี่เป็นปัญหาที่ผมเสียดายมาก ผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร และไม่รู้ว่าโอกาสข้างหน้าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ แต่ถ้ามีโอกาสแล้วทำไมไม่ทำ ทั้งที่เป็นเสียงข้างมากของรัฐบาลชุดนี้ ถ้าจะเป็น อย่างน้อยคุณศิริกัญญา(นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล) จะได้แสดงฝีมือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคุณวิโรจน์(นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร) ก็จะสามารถเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ แต่ว่าไม่เลือก ปล่อยให้หลุดมือไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย อันนี้ต้องเป็นคำตอบให้คนเข้าใจว่า ในเมื่ออยากพิสูจน์ตัวเองว่าไม่เคยทำ และนำเสนอความเห็นว่าอยากลองทำ และเมื่อมีโอกาสทำ และทำได้ แต่เมื่อมีโอกาสแล้ว ไม่ทำ ก็จะไปหวังลม ๆ แล้ง ๆ ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ต้องช่วยกันคิด“ นายภูมิธรรมกล่าว