﻿"แม่ทัพกุ้ง" เผยการเมืองทาบทามนั่งตำแหน่งสูง แต่ปฏิเสธ ขอเป็นที่ปรึกษาเพื่อนๆ ในกองทัพดีกว่า

"แม่ทัพกุ้ง" เผยการเมืองทาบทามนั่งตำแหน่งระดับสูง แต่ปฏิเสธ มองไม่ยั่งยืน ขอเป็นที่ปรึกษาเพื่อนๆ ในกองทัพ ย้ำปะทะรอบ 2 ขึ้นอบู่กับสถานการณ์ มองเหตุการณ์พื้นที่สระแก้ว-กปจ.ชต.ส่งผลต่อกองทัพภาคที่ 2 เพราะเป็นเส้นเขตแดนเดียวกัน
วันที่ 23 ก.ย.เวลา 08.15 น.ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในกองบัญชาการกองทัพบก พร้อมร่วมร้องเพลงชาติกับเด็ก
โดยพลโทบุญสิน กล่าวย้ำว่า แม้จะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ยืนยันว่าจะยังคงช่วยงานของกองทัพอย่างแน่นอน แม้ไม่ได้แต่งเครื่องแบบทหารแล้ว ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อน ๆ ได้ พร้อมยืนยันว่าจะไม่ทำงานด้านการเมือง และที่ผ่านมา ตนได้เข้าไปพูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเราบอกว่าไม่ได้เล่นการเมือง เขาก็เปิดใจ พูดคุยกับเรา ยืนยันตนจะรักษาสถานภาพนี้ไปเรื่อยๆ ไม่เอาเรื่องการเมืองเข้ามายุ่ง รับว่ามีคนติดต่อเข้ามา จะให้ตำแหน่งระดับสูงทางการเมือง แต่ก็ไม่เอา มองว่าไม่ยั่งยืน
นอกจากนี้พลโทบุญสิน ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา(RBC) ว่า ยังไม่ได้กำหนดวัน ส่วนการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ตามข้อตก การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC)ที่ให้รือกันภายใน3สัปดาห์ นั้น ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน ซึ่งยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เขาพูดกันเอาไว้ แต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์ และความจริงใจ ของทางกัมพูชาว่าเป็นอย่างไร
พลโท บุญสิน ย้ำว่า สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง ของกองทัพภาคที่1 บ้านหนองจาน และบ้านหนอมหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด(กปจ.ชต.) ส่งผลต่อ ฟื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 เพราะเป็นเส้นเขตแดนประเทศเดียวกัน พื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นนโยบายเดียวกัน และมีข้อระมัดระวังร่วมกัน และยอมรับว่าการทำงานต่อจากนี้ของกองทัพในการ ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา จะราบรื่นขึ้น เพราะได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ท่านก็สนับสนุนอยู่แล้ว พร้อมทั้งย้ำว่าทหารทำตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคง และผลประโยชน์ของประเทศชาติ
พร้อมทั้งย้ำว่าไม่ห่วงสถานการณ์ในพื้นที่ แม้ใกล้เกษียณอายุราชการอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพราะเราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว ส่วนที่เหลืออาจมีบ้าง เล็กน้อย หรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่เรียบร้อย และเป็นหน้าที่ของแม่ทัพภาคที่2 คนใหม่ที่จะต้องดำเนินการต่อ
เมื่อถามว่าประชาชนมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีเหตุปะทะรอบที่สอง พลโทบุญสิน กล่าวว่า เป็นเรื่องของสถานการณ์ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเพื่อ ประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อปกป้องอธิปไตย และย้ำว่าถ้ามันจะเกิด ถ้าไม่เกิดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามห้วงเวลา
เมื่อถามถึงกรณีที่กัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ของกองทัพครั้งที่สอง ผลโท บุญสิน กล่าวว่า ไม่มีความร่วมมือ เพราะเขาวางเอง แล้วจะมาเก็บทำไม ความเป็นภัยคุกคามของทหาร ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งจะประสานกับคณะอนุกรรมการออตตาวา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ แต่ก็ยอมรับว่าขัดกันอยู่ แต่มองว่ายาก
จากนั้น พลโท บุญสิน รับมอบสิ่งของจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติ ภารกิจสนามที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ต่อมาในเวลา 10.00น. พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เพื่อสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และชายแดนไทย-เมียนมา สถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในช่วงรอยต่อการปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญซึ่งจะมีผล 1 ต.ค.นี้