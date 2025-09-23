“พิพัฒน์” ยันคมนาคมมีควิกวินเพื่อประชาชน 4 เดือนแรกแน่ ไม่สนนโยบายของพรรคไหน อะไรดีเอามาทำต่อ

“พิพัฒน์” ยันคมนาคมมีนโยบายควิกวิน ทำเพื่อประชาชนใน 4 เดือนแรกแน่ แต่ขอรอนายกฯ แถลงนโยบายก่อน ไม่สนนโยบายของพรรคไหน อะไรดีเอามาทำต่อ ให้คนไทยมีความสุขที่สุด
วันที่ 23 ก.ย.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม กล่าวถึงร่างแถลงนโยบายในส่วนของกระทรวงคมนาคม มีความพร้อมอย่างไร ว่า ทางพรรคภูมิใจไทยมีการร่าง และต้องเชิญหลายๆ กระทรวง และผู้รู้มาช่วยกัน ซึ่งเท่าที่ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงออกไปโดยเฉพาะสัดส่วนของกระทรวงคมนาคม ก็จะมีรายละเอียดว่าใน 4 เดือนนี้ จะมีควิกวินทำเรื่องอะไรบ้างที่สามารถสำเร็จ และอะไรที่เป็นนโยบายต่อเนื่องต่อไป แต่เราจะเริ่มจากช่วง 4 เดือนแรก รวมถึงกระทรวงอื่นๆ ด้วย
ส่วนการลดค่าทางด่วน ลดค่ารถไฟฟ้า นั้น นายพิพัฒน์ บอกว่า ขอรอให้นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายก่อน แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด่วน รถไฟฟ้า หรือรถเมล์ จะมีนโยบายออกมาทั้งหมด ซึ่งนโยบายของพรรคที่ยังไม่ได้ทำออกไปจากการหาเสียงครั้งที่แล้ว คือตั๋วร่วม 40 บาท ซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกันว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ กับการที่จะดำเนินการ ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายเข้าสภาไปแล้ว แต่เรื่องตั๋วร่วม ราคาเท่าไหร่ก็คงต้องมีการประชุมหารือให้ตกผลึกได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นสำหรับชาวกรุงเทพที่เดินทาง ไม่ว่าจะรถเมล์ร้อน รถแอร์ รถไฟฟ้า ค่าทางด่วน เราจะมีนโยบายออกมา เพราะเป็นสิ่งที่กระทบกับชาวกรุงเทพ ส่วนนโยบายอื่นๆจะมีมา แต่ขอรอนายกรัฐมนตรีแถลงเป็นที่เรียบร้อยก่อน มึงจะออกมาพูดได้
เมื่อถามว่า รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-สีม่วง จะครบกำหนดสิ้นเดือนนี้ จะต่อหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ให้รอนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย ขอให้อดใจนิดเดียว ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ซึ่งพรุ่งนี้ นายกฯ และ ครม. ก็จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ จากนั้นตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 5 วัน ก็จะมีการแถลงนโยบาย ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะที่ออกมาให้สื่อมวลชนได้เห็นว่าอะไรที่เราสามารถทำได้ หรือไม่สามารถทำได้ และในรัฐบาลที่แล้ว 20 บาท ทำไมถึงชะงักไป ซึ่งก็จะมีคำอธิบายออกมา
เมื่อถามว่า มีข้อกังวลหรือไม่ เพราะโครงการรถไฟฟ้า 20 บาท เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย นายพิพัฒน์ ยืนยันว่า อะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย พรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะทำ เราจะไม่คิดว่าเป็นนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่ง เราจะต้องเอานโยบายต่างๆที่คิดว่าดีที่สุดมาทำให้คนไทยมีความสุขที่สุด และสามารถช่วยค่าครองชีพ เราจะทำในส่วนนั้น ขอให้อดใจรอไม่เกิน 1 สัปดาห์ พวกเราจะทราบ