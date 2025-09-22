รัฐสภา–สสส. หนุนลดใช้รถ ลดมลพิษ ลดโรคเสี่ยง เดินหน้าดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด คุ้มครองสิทธิคนไทยหายใจอากาศบริสุทธิ์

รัฐสภา–สสส. รวมพลังจัดกิจกรรม “Car Free Day” เชิญชวนประชาชน–ส.ส.–ส.ว. ลดใช้รถยนต์ ลดฝุ่นพิษ PM 2.5 กมธ.ที่ดิน–สาธารณสุข–ต่างประเทศ หนุน พ.ร.บ.อากาศสะอาด เร่งรัฐสภาเป็นต้นแบบองค์กรสีเขียว เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
วันที่ 22 ก.ย. เนื่องในวันปลอดรถสากล (World Car Free Day) นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในกิจกรรม “Car Free Day ลดใช้รถ ลดมลพิษ ลดโรคเสี่ยง” ว่า การลดใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมากถึง 3 เท่า พร้อมย้ำว่าสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้ ต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดัน พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาฯ และคาดว่าจะผ่านในสมัยประชุมนี้ ก่อนส่งให้วุฒิสภาพิจารณา
พ.ร.บ.ดังกล่าวจะเป็นกฎหมายสำคัญในการวางกลไกการจัดการคุณภาพอากาศอย่างบูรณาการ ตั้งแต่การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการหายใจอากาศสะอาด ไปจนถึงมาตรการควบคุมมลพิษจากทุกแหล่งกำเนิด เช่น การเผาในที่โล่ง โรงงาน และยานพาหนะ รวมถึงการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ภาษีมลพิษ และการกำหนดสิทธิการปล่อยก๊าซ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมลดการปล่อยมลพิษ
ด้านนพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ประธาน กมธ.สาธารณสุข สภาฯ ได้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล โดยแนะนำว่าหากจำเป็นต้องใช้รถยนต์ ครอบครัวควรร่วมเดินทางด้วยรถคันเดียว หรือหันมาใช้ขนส่งสาธารณะ เพื่อลดภาระมลพิษ แม้เพียงวันเดียวก็ช่วยสร้างความตระหนักและเป็นการเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พร้อมย้ำว่า กมธ.สาธารณสุขพร้อมผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดโดยเร็ว เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ขณะเดียวกัน นายชิบ จิตนิยม รองประธาน กมธ.การต่างประเทศ วุฒิสภา กล่าวอย่างสะเทือนใจว่า ภรรยาของตนป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคที่เชื่อมโยงกับปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 โดยประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุด และมีอัตราการปล่อยสารพิษจากการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.7% ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณอันตราย จำเป็นต้องเร่งหามาตรการป้องกันที่เข้มข้น ทั้งในระดับนโยบายและระดับสังคม
นายชิบ ย้ำว่า รัฐสภาควรเป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างสภา “สีเขียว” ผ่านการลดขยะพลาสติก ลดการใช้พลังงาน และเป็นตัวอย่างด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หาก พ.ร.บ.อากาศสะอาดผ่านออกมาใช้ได้จริง จะถือเป็นความภาคภูมิใจที่สภาฯ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อคนไทยทุกคน
นอกจากนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะทำงาน Green Parliament และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เชิญชวนสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรณรงค์ พร้อมกิจกรรมถ่ายรูปเซลฟี่ “Car Free Day ลดใช้รถ ลดมลพิษ ลดโรคเสี่ยง” เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงภัยเงียบจากมลพิษทางอากาศที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่อง