ฟังเสียงครู ! “นฤมล”สั่ง รีเซ็ตระบบย้าย TRS เสริมเกณฑ์ความเป็นธรรม ลดการเสียสิทธิ์ เพิ่มโอกาส คืนความหวังให้ครูได้กลับบ้าน

วันนี้( 22 ก.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีระบบการย้ายครูผ่าน Teacher Rotation System (TRS) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ระบบนี้สำหรับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำร้องขอย้ายพื้นที่ ให้การดำเนินการมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยครูผู้ขอสามารถยื่นคำร้องและเอกสารประกอบผ่านระบบ TRS ได้ปีละ 2 ครั้ง และระบบจะประมวลผลการย้ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งตนได้รับทราบข้อร้องเรียนและเสียงสะท้อนจากครูทั่วประเทศที่ยื่นขอย้ายผ่านระบบดังกล่าว พบว่า ครูจำนวนไม่น้อยต้องผิดหวัง โดยเฉพาะการยื่นขอย้ายต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่กรณีพิเศษ รวมถึงโครงการครูคืนถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ครูได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ใกล้ครอบครัว แต่กลับทำให้ครูหลายรายเสียสิทธิ์ ไม่สามารถย้ายได้ตามความตั้งใจ
ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ระบบ TRS ที่ ก.ค.ศ.นำมาใช้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการทุจริตในการย้ายครู หลังจากในอดีตมีกรณีเรียกรับผลประโยชน์กิโลละแสน ในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ อย่างไรก็ตาม แม้ระบบนี้จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว แต่ก็ต้องยอมรับว่า ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและตึงตัวเกินไป จนทำให้ครูผู้ปฏิบัติงานจริงไม่ได้รับโอกาสตามที่สมควร
“เราต้องการให้ระบบนี้โปร่งใส และต้องมีความยืดหยุ่นและเป็นธรรมต่อครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย เช่น การพิจารณาขอย้ายควรใช้มิติอื่นมาประกอบ ไม่ได้ยึดเกณฑ์แข็งทื่อเพียงอย่างเดียว ต้องมีดุลยพินิจจากหลายด้านเข้ามาร่วม เพื่อให้ครูมีโอกาสสมหวังมากขึ้น“
ทั้งนี้ ขณะนี้ ก.ค.ศ.อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ TRS ใหม่ โดยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในการยื่นขอย้ายรอบถัดไป ระบบที่ผ่านการรีเซ็ตใหม่นี้ จะคำนึงถึงมิติด้านอื่น ๆ ของครูมากขึ้น เพื่อให้การย้ายครูไม่ใช่เพียงการจัดการเชิงระบบ แต่ยังตอบสนองความต้องการด้านชีวิต ครอบครัว และความสมดุลในการทำงานด้วย
“ขอให้ครูทุกคนเชื่อมั่นว่าระบบการย้ายที่จะเปิดให้ใช้ในรอบต่อไปจะมีความเป็นธรรมมากขึ้น และโอกาสในการสมหวังก็จะมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน” ศ.ดร.นฤมล กล่าวทิ้งท้าย