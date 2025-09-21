นายกฯให้อำนาจทหารเปิดด่าน-สร้างรั้ว รบ.พร้อมหนุน ลั่นเขมรต้องรับเงื่อนไขของไทยเท่านั้น

“อนุทิน” ย้ำ เปิดด่าน-สร้างรั้ว ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้อำนาจทหารตัดสินใจ รัฐบาลพร้อมหนุนเต็มที่ ลั่นเขมรต้องรับเงื่อนไขของไทยเท่านั้น
วันที่ (21 กันยายน 2568) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการเปิดด่านชายแดนไทย–กัมพูชาและการสร้างรั้วตามแนวชายแดนว่า รัฐบาลจะให้การสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มที่ในการดูแลความมั่นคง โดยให้อำนาจทหารตัดสินใจอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันจะใช้การทูตและการเจรจาระดับรัฐต่อรัฐเพื่อให้กัมพูชายอมรับเงื่อนไขของไทย
นายอนุทินกล่าวว่า “เรื่องนี้เราต้องยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ต้องอยู่บนเงื่อนไขของไทยเท่านั้น เราไม่ยอมรับเงื่อนไขใด ๆ จนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะยอมรับข้อกำหนดของเรา ที่ผ่านมาแม้จะมีการคาดคะเนว่าผู้นำต่างประเทศโทรมาล็อบบี้ แต่ผมยืนยันว่าไม่มีใครมาล็อบบี้ได้ ผมทำเพื่อประเทศไทยเท่านั้น”
สำหรับสถานการณ์ที่ยังมีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินวนอยู่รอบภูมะเขือ นายกรัฐมนตรีระบุว่า เป็นเรื่องของทหารที่จะตัดสินใจ ในการนำแผ่นดินทุกตารางนิ้วที่ถูกบุกรุกกลับมาเป็นของคนไทย รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่
ส่วนในพื้นที่หนองหญ้าแก้วและหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งยังมีเหตุก่อกวนและใช้โล่มนุษย์จากฝั่งกัมพูชา นายอนุทินย้ำว่า ก่อนการเจรจาใด ๆ สิ่งเหล่านี้ต้องถูกถอนออกไปทั้งหมด จะไม่มีการพูดคุยในขณะที่อีกฝ่ายยังคงกดดันด้วยอาวุธหรือโล่มนุษย์ ด่านชายแดนจะยังคงปิดต่อไป และรัฐบาลอาจพิจารณาเพิ่มมาตรการควบคุมหากจำเป็น
นายกรัฐมนตรีสรุปว่า จุดยืนของรัฐบาลชัดเจน คือ สนับสนุนกองทัพ ใช้การทูตคู่ขนาน และยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก โดยไม่ยอมให้เงื่อนไขใด ๆ มาลดทอนสิทธิ์อธิปไตยของไทย