"เสธ.หิ" ร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงาน "กล้าธรรม" บางมูลนาก พิจิตร บรรยากาศอบอุ่น-ชื่นมื่น

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 17.30 น. นายสุรชาติ ศรีบุศกร อดีต ส.ส.พิจิตร เขต 3 มาดามนิด ศรีบุศกร เลขานุการ กมธ.กิจการศาลฯ ถือโอกาส ฤกษ์งามยามดี เปิดศูนย์ประสานงาน พรรคกล้าธรรม ประจำ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดย ได้รับเกียรติ จาก นายสุธี พงษ์เพียรชอบ เลขานุการส่วนตัวของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทน ในการเปิดศูนย์ประสานงานพรรคกล้าธรรม ประจำอำเภอบางมูลนาก
ทั้งยัง ได้รับกำลังใจ จาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้ความเคารพ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน พร้อมด้วย กัลยาณมิตร ที่ดี อย่าง สัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 ผู้นำท้องที่ - ท้องถิ่น และสมาชิกพรรคกล้าธรรมจาก 4 อำเภอ ในเขต 3 อันประกอบด้วย อ.บางมูลนาก อ.โพทะเล อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง
บรรยากาศ ภายในงาน เป็นไปด้วยความอบอุ่น และชื่นมื่น