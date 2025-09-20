"โอปอ" โบ้ยถาม ปชน.หน้าตา ครม.ใหม่เป็นนั่งร้านให้มากับมือ อ้างเพื่อไทยไม่เกี่ยว

"อนุสรณ์" แนะถามพรรคประชาชน โฉมหน้า ครม.ใหม่ที่เป็นนั่งร้านดันมากับมือ พอใจหรือไม่ ชี้เพื่อไทยไม่เกี่ยว ยันพรรคเป้นฝ่ายค้านแท้ ไม่โฟกัสว่าจะร่วมกันใคร
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ถามว่า พึงพอใจกับโฉมหน้า ครม.ใหม่ หรือไม่ ว่า ครม.ใหม่จะหน้าตาดีหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องตอบคำถามนี้ เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆมาตั้งแต่ต้น ไม่ได้โหวต ไม่ได้ขานชื่อนายอนุทิน จนเกิดครม.ชุดนี้ขึ้นมา ครม.นี้เกิดจากพรรคประชาชน เป็นนั่งร้านผลักดันมากับมือ เพราะ ถ้าพรรคประชาชนไม่ไปโหวตให้ ครม.ชุดนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เปรียนเหมือนครม.สีส้มผสมสีน้ำเงิน เมื่อนำ 2 สี มาผสมกัน จะได้สี สีเทา-น้ำตาล-ม่วง ซึ่งไม่ได้เป็นสีที่สดใสอะไร ไม่ว๊าว ไม่น่าสนใจ
ต่อข้อคำถามว่า จะร่วมมือกับพรรคประชาชนในการตรวจสอบ ครม.ใหม่มากน้อยแค่ไหน นายอนุสรณ์ ตอบว่า พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมือง มีแนวทางของตัวเองชัด คงไม่ได้ไปโฟกัสว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมกับใคร แต่พรรคเพื่อไทย จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านแท้ ในการติดตามตรวจสอบ ครม.และรัฐบาลตามแนวทางของพรรคเพื่อไทยอย่างเข้มข้นแน่นอน ส่วนพรรคประชาชนจะอุ้มหรือไม่อุ้มรัฐบาลนี้ สังคมไม่ได้สนใจ เพราะพรรคประชนคือผู้ให้กำเนิด คือนั่งร้านที่ผลักดันรัฐบาลชุดนี้ด้วยมือของพรรคประชาชนเอง
“เวลานี้ พรรคประชาชน น่าจะต้องสังเคราะห์ได้ว่า อ้อยเข้าปากช้าง ยากที่จะดึงออกแล้วได้อ้อยสภาพเดิม เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ เชื่อว่าสังคมจับตาว่าพรรคประชาชนจะล้มรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย ที่ตั้งมากับมืออย่างไร” นายอนุสรณ์ กล่าว