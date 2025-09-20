"มาริษ" เข้าวัดทำบุญ ชวนกำจัด "กิเลส" แก่งแย่งเงิน-อำนาจ

"มาริษ" เข้าวัดทำบุญ ชวนกำจัด "กิเลส" แก่งแย่ง "เงิน-อำนาจ" ชี้ปัญหาใหญ่ซื้อเสียงในสภา ทำรัฐบาลเสียงข้างมากถูกจำกัดต้องแก้ไข
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังอำลาตำแหน่งว่า ตนได้ ไปทำบุญ ตักบาตร และเข้าร่วมการถ่ายทำสารคดี และเสวนาเรื่องการฝึกฝนจิตใจ การปฏิบัติธรรมกับดร.สุภชัย วีระพุชงค์ เลขาธิการ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เพื่อน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นมรรคผลในชีวิตประจำวัน และยังได้ริเริ่มจัดขึ้นร่วมกับตนในฐานะรองเลขาธิการสถาบันฯ มาตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว เพื่อถ่ายทำสารคดีเสวนาธรรมในส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งหลายได้เข้าใจธรรมะมากขึ้น ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรม กำจัด "กิเลส" ที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไม่เป็นกุศล แก่งแย่งแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่ง "เงินและอำนาจ" ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายในสังคม ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศ
นายมาริษ ยังเห็นว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศในขณะนี้ คือปัญหาการเมืองภายในที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ได้แก่ การใช้เงิน และอำนาจในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ได้รับชัยชนะในการจัดตั้งรัฐบาล ความขัดแย้งของการใช้อำนาจในการบริหารประเทศอย่างไม่ถูกต้อง และการแทรกแซงของอำนาจและสิทธิของประชาชน ซึ่งมีผลทำให้รัฐบาลเสียงข้างมากถูกจำกัดอำนาจในการบริหาร และการตรวจสอบและถ่วงดุล เกิดผลเสียกับประเทศชาติ และประชาชน
นายมาริษ ยังหวังว่า กิจกรรมการเสวนาธรรมของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้หมดสิ้นไป สร้างบรรทัดฐานที่ดี ที่ถูกต้องให้กับสังคมต่อไป
ทั้งนี้ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 18 ปีที่แล้วโดยกลุ่มเพื่อน และญาติธรรมของ ดร.สุภชัย วีระพุชงค์ ที่ได้บวชเป็นพระนวกะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ เมืองคยา (Gaya) รัฐพิหาร (Bihar) ประเทศ อินเดีย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้รับการขึ้นทะเบียนมีสถานะที่ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศอินเดีย โดยมีพระพรหมพระพรหมวชิรโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เป็นประธาน