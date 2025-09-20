นายกฯ ล่องเรือแม่น้ำน้อย อ่างทอง โววางแผนรับมือน้ำตั้งแต่เป็น มท.1 หายไป 2 เดือนไม่มีผล

นายกฯ ล่องเรือ แม่น้ำน้อย จ.อ่างทอง เยี่ยมประชาชน เผยสถานการณ์น้ำปีนี้ดีกว่าปีก่อน วางแผนรับมือตั้งแต่เป็น มท.1 แม้หายไป 2 เดือน ไม่เป็นผลอะไร ก่อนมอบถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัย 2 ฝั่งคลอง เหมาผักบุ้ง ไปกินกับลาบ ยกลำ พร้อมซื้อปลาตะเพียนหางแดง ปล่อยกลางแม่น้ำทันที มีเขินถูกแซว ตัวจริง หล่อกว่าในทีวี ปลื้มกระแสคนละครึ่งรีเทิร์น ใจปล้ำสแกนจ่ายเอง 2,000 เลี้ยงน้ำชงชาวบ้าน
เมื่อเวลา 11.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยภรรยา และคณะ รวมถึงส.สในพื้นที่ เดินทางมายังท่าเรือศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอวิเศษชัยชา จังหวัดอ่างทอง เพื่อลงเรือเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพ โดยระหว่างล่องเรือตรวจดูระดับน้ำแม่น้ำน้อย และเยี่ยมประชาชน 2 ริมฝั่ง นายกรัฐมนตรีได้ยกนิ้วโป้ง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานริมฝั่งน้ำ พร้อมกับโบกมือให้กับประชาชนที่อยู่ในบ้านเรือนทั้งสองฝั่ง ขณะที่ประชาชนบางส่วนได้โบกไม้โบกมือ และชูนิ้วโป้ง 2 ข้าง ให้กับคณะของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้แวะมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน พร้อมกับกล่าวว่าสถานการณ์ของระดับน้ำเริ่มดีขึ้นแล้ว
ทั้งนี้ ประชาชนได้ยกโทรศัพท์ เก็บภาพ ของนายกรัฐมนตรี ขณะล่องเรือเยี่ยมประชาชน ด้วย นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านพายเรือขายผักบุ้ง นายกรัฐมนตรีได้กวักมือเรียกเรือมาจอดเทียบ และสอบถามราคา ซึ่งทราบว่า เป็นราคากำละ 10 บาทนายกฯบอกว่าขายถูกจัง จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เหมาผักบุ้ง ทั้งหมด 1,000 บาท โดยบอกว่าจะนำไป กินกับลาบ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ แวะซื้อ ปลาตะเพียนหางแดง จากชาวบ้าน ที่พายเรือขาย และปล่อยปลาลงแม่น้ำทั้งหมดด้วยตัวเอง
จากนั้นนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปีนี้น้ำท่วมน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นปี ตนยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แม้จะแม้จะหายไปสองเดือนกว่า ก็ไม่เป็นผลอะไร
โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ขึ้นเรือที่วัดบางจัก โดยมีประชาชน ต้อนรับ จุดนี้ชาวอสม. ได้ล้อมวง ชมนายอนุทิน ว่าตัวจริง หล่อกว่าในทีวี หลังแซววันนี้มาพบ อสม.แฟนเก่า ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงประจำ อสม. ปรบมือให้กำลังใจไปด้วยกัน ซึ่งบางช่วงบางตอนร้องเพลงไม่จบ นายกฯได้กล่าวหยอกล้อว่า อุตส่าห์หางบมาให้ ถ้าร้องเพลงไม่ได้ จะเหลือ 1,200 บาท ทำให้ชาวอสม. หัวเราะ อย่างอารมณ์ดี
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ แวะซื้อโอเลี้ยงจากแม่ค้า ซึ่งชงขายอยู่บนรถกระบะ พร้อมกับเหมาน้ำดื่ม ซึ่งมีทั้งน้ำอัดลม และน้ำชง ทั้งคันรถ และบอกให้แจกกับชาวบ้านที่เข้ามาในวัดจนหมด โดยแม่ค้าบอกราคาทั้งคันรถ เอาแค่ 2,000 บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้เปิดโทรศัพท์ สแกนจ่ายด้วยตัวเอง โดยแม่ค้า ฝากความกังวลเรื่องยาเสพติด และดีใจจะได้โครงการคนละครึ่ง