“อนุทิน” เร่งเครื่องบริหารจัดการน้ำ จ่อย้ายกลับอธิบดี-ผู้บริหารสานต่องาน

“อนุทิน” เร่งเครื่องบริหารจัดการน้ำ ชี้พ้น มท.1 ทำขาดช่วง จ่อย้ายกลับอธิบดี-ผู้บริหารสานต่องาน ยันเยียวยา ปชช.ให้พื้นที่รับน้ำ
เมื่อเวลา 11.21 น.วันที่ 20 ก.ย. ที่ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 9 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่จ.อ่างทอง ว่า การลงพื้นที่วันนี้มาในฐานะสส.ที่เป็นผู้แทนของประชาชน เมื่อทราบว่ามีเหตุน้ำท่วมในจังหวัดภาคกลางจึงมาดู เพราะก่อนที่จะพ้นตำแหน่งรมว.มหาดไทย เมื่อ2 เดือนที่ผ่านมา ได้เตรียมการเรื่องการป้องกันและการบริหารจัดการน้ำครบวงจร โดยบูรณาการกับหลายหน่วยงานเอาไว้ แต่ถูกทำให้พ้นตำแหน่งไปก่อนจึงขาดช่วงไป
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้มาเร่งรัดและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสิ่งที่ตนได้เตรียมไว้มาปฎิบัติอีกครั้ง โดยย้ำเรื่องการช่วยเหลือประชาชนทันที รวมถึงการเยียวยาประชาชนที่เสียสละยอมให้ใช้ที่ดินเป็นที่รับน้ำ และเรื่องงบประมาณสำหรับซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่พักไว้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนอธิบดี หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ต้องเอากลับมาดำเนินการให้เห็นผลในทันที