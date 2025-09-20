TCEB นำทัพผู้บริหารสมาคมด้านไมซ์และการท่องเที่ยวไทย ชูศักยภาพสมุทรสงคราม ทดสอบเส้นทางไมซ์อัมพวา ยกระดับสู่การเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นำโดย ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลาง จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางส่งเสริมการทำตลาดเชิงพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ ภายใต้แนวคิด Your Next Meetings & Incentives @ อัมพวา สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหารระดับสูงของสมาคมภาคเอกชนที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และการท่องเที่ยวในประเทศไทย เข้าร่วมสำรวจและสัมผัสประสบการณ์ไมซ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแสดงศักยภาพและสร้างสรรค์เส้นทางการจัดกิจกรรมไมซ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นขึ้น ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โดย ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี ได้กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า "ทีเส็บ สำนักฯ ภาคกลาง มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ศักยภาพสินค้าและบริการไมซ์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางจากกรุงเทพไมซ์ซิตี้ได้อย่างสะดวกสบาย ให้เป็นจุดหมายปลายทางการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอย่างมีคุณภาพ การเดินทางมายังจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อทดสอบเส้นทางและกิจกรรมไมซ์ที่สร้างสรรค์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ แต่ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" จากนั้น คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจาก ดร.อนุตรา วรรณวิโรจน์ ผู้อำนวยการประสานงานโครงการ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของโครงการฯ
คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิถีอัมพวาผ่านการเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ และร่วมระดมสมองในหัวข้อ "ทำการตลาดแบบใดถึงดึงดูดผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่ม MICE" โดยมี คุณช่อม่วง ชาวนาฟาง จากบริษัท Beam Agency (Thailand) เป็นผู้นำการเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและกลยุทธ์ทางการตลาด และกระชับความร่วมมือในการฟื้นฟูและส่งเสริมอุตสาหกรรมการไมซ์ (MICE) และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ก่อนจะเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “Painting Retreat: แต้มสุข เติมสี รัก(ษ์)โลก แบบชาวไมซ์”
ในช่วงบ่าย คณะฯ ได้เดินทางไปยัง สวนมะนาวโห่ลุงศิริ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เพื่อเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และร่วมกิจกรรม “Jamming Retreat: ทำแยมมะม่วงหาว มะนาวโห่” ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิด From Farm to Table ที่สามารถนำมาปรับใช้กับกิจกรรมไมซ์ได้เป็นอย่างดี จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยัง วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก เพื่อสัมผัสกับกิจกรรมที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุในท้องถิ่น (Upcycling) อาทิ “Dyeing Retreat: มัดย้อมสีธรรมชาติจากใบลิ้นจี่” และ “Coco Retreat: สครับบำบัดผิว จากกากมะพร้าว” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของชุมชนในการรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์กับกิจกรรมแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางส่งเสริมการทำตลาดเชิงพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ ภายใต้แนวคิด Your Next Meetings & Incentives @ อัมพวา สมุทรสงคราม ในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสำรวจเส้นทาง สินค้าและบริการไมซ์แต่ยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันผลักดันให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายปลายทางไมซ์ที่โดดเด่นด้านวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความยั่งยืนต่อไปในอนาคต