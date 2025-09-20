เขมรไร้มารยาท! ส่งแก๊งขากเสลดป่วน ขณะ “โรม” ให้สัมภาษณ์เวที AIPA ที่มาเลเซีย

เขมรส่งแก๊งขากเสลดก่อกวนขณะ “โรม” ให้สัมภาษณ์เวที AIPA ที่กัวลาลัมเปอร์ “รังสิมันต์” ซัดกัมพูชาฉวยเวทีดิสเครดิตไทย ย้ำทีมผู้แทนรัฐสภาชี้แจงชัด ไม่ต้องการเป็นคู่ขัดแย้ง
วันที่ 20 ก.ย.ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายเอกชัย เรืองรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างแถลงการณ์ร่วมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้สัมภาษณ์ถึงการยกร่างรายงานคณะกรรมการด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสตรีสมัชชารัฐสภาอาเซียน ด้านกิจการ AIPA ว่าภาพรวมอากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยอมรับว่าไทยเองมีความกังวลว่ากัมพูชาจะมีการใช้โอกาสผลักดันวาระอะไรขึ้นมาหรือไม่ซึ่งพบว่า มีความพยายามผลักดันในหลายวาระ ได้ทราบว่ามีความพยายาม ในการที่จะแชร์เรื่องราว ของกัมพูชาให้กับประเทศผู้สังเกต ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง แต่ถือว่าโชคดีที่เราได้เตรียมความพร้อม ทั้ง สส. สว. ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ และยืนยันว่าประเทศไทยไม่ต้องการเป็นคู่ขัดแย้ง ซึ่งการประชุม AIPA เป็นที่น่าสังเกตว่ากัมพูชาพยายามใช้เวทีนี้ในการดิสเครดิตประเทศไทย และเชื่อว่าจะมีอีกในหลายเวที
ขณะเดียวกันเชื่อว่ารัฐสภาไทยจะมีการขับเคลื่อนใน 2 ระยะ และหนึ่งในวาระที่ตนอยากผลักดันคือการแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ และสิทธิมนุษยชนซึ่งไม่ทราบว่าจะได้รับการตอบรับมากแค่ไหน ในขณะที่ระยะยาวนั้นยอมรับว่า กรอบของ AIPA ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนขนาดนั้น แต่เชื่อว่าจะนำไปสู่การพัฒนารัฐสภาและกฎหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะดูว่ามีกฎหมายฉบับไหนที่ยังไม่ได้มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งที่จะต้องแก้ไข
ด้านนายเอกชัย เรืองรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เชื่อว่า รัฐสภาอาเซียนหลังจากนี้จะมีการขับเคลื่อนในทุกด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจที่จะผลักดัน Green Economy และ Blue Economy รวมถึงเรื่องคาร์บอนและพลังงานที่ยั่งยืน และด้านสังคมที่จะมีการผลักดันเรื่องการฟอกเงิน อาชญากรรมข้ามชาติและคอลเซ็นเตอร์
ทั้งนี้ระหว่างที่นายรังสิมันต์ โรม ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน พบว่ามีกลุ่มจากคณะผู้แทนกัมพูชา เดินมาจากด้านหลังกว่า 10 คน และเมื่อเดินมาถึงจุดที่สัมภาษณ์ มีการพยายามส่งเสียงรบกวน โดยการไอหลายครั้ง และมีหยุดการขากเสลดเสียงดัง และยืนรวมกลุ่มจนกระทั่งนายรังสิมันต์ให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น