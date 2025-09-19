"คุณหญิงกัลยา" ลาพระแม่ธรณี เตรียมร่วมงาน "ดร.เอ้" เปิดพรรค "ไทยก้าวใหม่" ทันเลือกตั้ง 4 เดือนข้างหน้า

“คุณหญิงกัลยา ”ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ หลังร่วมทำงานการเมืองนานกว่า 25 ปี ประกาศเดินหน้าสานฝัน เตรียมร่วมงาน “ดร.เอ้" เปิดพรรคไทยก้าวใหม่ หวังพาประเทศพ้นวิกฤตทันเลือกตั้ง 4 เดือนหน้า
วันนี้ (19 ก.ย.) เวลา 10.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางเข้ากราบลาพระแม่ธรณีบีบมวยผม ที่พรรคประชาธิปัตย์ หลังยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลการตัดสินใจลาออกว่า ต้องการไปตามหาความฝันที่พรรคประชาธิปัตย์เคยมอบไว้ โดยเฉพาะด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งเธอเชื่อว่าจะสามารถนำพาประเทศก้าวพ้นวิกฤตได้
คุณหญิงกัลยา กล่าวด้วยว่า เวลาของตนเหลือน้อยแล้ว อยู่ได้อีกไม่กี่ปี และรู้สึกว่าหากอยู่เฉย ๆ จะไม่เกิดประโยชน์ จึงเลือกทำสิ่งที่ตนเชื่อมั่นว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศ พร้อมย้ำว่ายังคงรักและเคารพพรรคประชาธิปัตย์มาตลอด 25 ปี โดยได้เข้าพบนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรค เพื่อกล่าวลา ซึ่งนายชวนได้อวยพรให้ประสบความสำเร็จ
“กราบขอบพระคุณท่านชวน ท่านบัญญัติ ท่านจุรินทร์ ท่านอภิสิทธิ์ หัวหน้าพรรคที่เราอยู่ด้วย รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้โอกาสและสนับสนุนสิ่งที่เราเชื่อมาตลอด แม้ตอนนี้พรรคถดถอยลงไปมากแล้ว แต่ยังเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และการจัดการน้ำ จะเป็นกุญแจสำคัญแก้วิกฤตของประเทศ” คุณหญิงกัลยา กล่าว
เมื่อถูกถามถึงจุดอ่อนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ควรปรับปรุง คุณหญิงกัลยากล่าวว่า พรรคควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนความคิดและนโยบายใหม่ ๆ เพื่อให้ก้าวทันโลก พร้อมย้ำว่าตนยังสนับสนุนทุกฝ่ายที่ทำงานเพื่อประเทศชาติ โดยตั้งใจใช้เวลาที่เหลือทำงานเพื่อชาติและเยาวชน
สำหรับการตั้งพรรคการเมืองใหม่ คุณหญิงกัลยา ยอมรับว่าได้หารือมาแล้วระยะหนึ่ง และมีเป้าหมายเพื่อผลักดันประเทศพ้นวิกฤต ด้วยการยึดการศึกษาเป็นฐานสำคัญ โดยเปิดเผยว่า ได้พูดคุยกับนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งปัจจุบันเตรียมเปิดตัวพรรคไทยก้าวใหม่ โดยพรรคมีที่ทำการอยู่ย่านรัชดาภิเษก และคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้
“ยอมรับว่าคุยกับคุณสุชัชวีร์มาพักใหญ่แล้ว และพรรคก็ดูเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้น เชื่อว่าจะทันเลือกตั้งในอีก 4 เดือนข้างหน้า การรวบรวมคนจากทุกกลุ่มที่เห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อน ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะพาประเทศชาติพ้นวิกฤต”
ทั้งนี้ เมื่อถูกถามว่าพรรคใหม่จะต่อสู้กับพรรคอื่นได้อย่างไร คุณหญิงกัลยา ระบุว่า รายละเอียดให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ชี้แจง แต่ยืนยันว่า “ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาจะต้องรวมพลังกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยให้ทันสมัย และแข่งขันกับนานาชาติได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ส่วนประเด็นที่ว่าพรรคใหม่อาจต้องต่อสู้กับทุนทางการเมืองมหาศาล คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า “ไม่หนักใจ เพราะสิ่งที่เรายึดมั่นคือความเชื่อของประชาชน หากไม่เริ่มนับหนึ่งในวันนี้ ประเทศและการเมืองจะไม่เปลี่ยนแปลง”