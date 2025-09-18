หนีเกาหลี 3 ปีก็ไม่รอด! ป.ป.ช.รวบคาสนามบิน สาวจ่ายเงินนายกอบต.แลกมีชื่อขึ้นบัญชีสอบบรรจุพนง.

ป.ป.ช.รวบคาสนามบิน สาวจ่ายเงินนายกอบต.แลกมีชื่อขึ้นบัญชีสอบบรรจุพนักงาน พบหนีไปเกาหลีอย่างผิดกฏหมาย 3 ปียังไม่รอด
วันนี้ (18ก.ย ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)แจ้งว่าเมื่อวันที่ 17 ก.ย.สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ และสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับกุมตัวนางสาวสุมาลา ปินะเต ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดกรณีมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับการขึ้นบัญชีในการสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ที่ จ.๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุมาลาฯ ได้เดินทางหลบหนีไปยังสาธารณรัฐเกาหลี สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมีคำร้อง ขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาผ่านอัยการสูงสุดไปยังทางการสาธารณรัฐเกาหลี และได้รับการยืนยันข้อมูลว่านางสาวสุมาลาฯ พำนักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจากการสืบสวน ต่อเนื่องทราบว่านางสาวสุมาลาฯ มีถิ่นอาศัยซึ่งระบุได้โดยชัดเจนในสาธารณรัฐเกาหลี จนนำไปสู่การประสาน สำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากลกรุงเทพฯ เพื่อร่วมมือในการติดตามจับกุมผู้ถูกกล่าวหาและส่งตัวกลับ เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ในการนี้ นางสาวสุมาลาฯ ได้ถูกผลักดันส่งตัวกลับประเทศไทยและเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 17 ก.ย.เวลาประมาณ 21.45น.ตามเที่ยวบินของสายการบิน Air Busan โดยเจ้าหน้าที่ ชุดจับกุมได้สนธิกำลังร่วมกันเข้าจับกุมพร้อมแสดงหมายจับ ณ ฝ่ายด่านตรวจคนเข้าเมือง (ขาเข้า) ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ และได้แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามหมายจับให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมแจ้งสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ และนำตัวผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าว ไปทำบันทึกจับกุม ณ สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จากนั้นนำตัวส่งสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไป