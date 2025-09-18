กมธ.ท่องเที่ยว หวั่นกัญชาไร้ควบคุมกระทบ ปชช.-นทท.ทำลายภาพลักษณ์ แนะรัฐกำหนดมาตรการ-กม.ชัดเจน

“กมธ.ท่องเที่ยว” หวั่นกัญชาไร้การควบคุม กระทบ ปชช.-นทท. ทำลายภาพลักษณ์ประเทศ แนะ รบ. เร่งกำหนดเขต-วางมาตรการ-ออกกฎหมายชัดเจน
วันนี้ (18ก.ย.) นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาน ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมกมธ. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. เพื่อพิจารณาและติดตามผลกระทบจากการปรับนโยบายด้านกัญชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ประกอบการร้านกัญชา และวิชาชีพผู้แนะนำการใช้กัญชาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมชี้แจง
นายเฉลิมพงศ์ กล่าวว่า กมธ. ตระหนักถึงทั้งศักยภาพและความท้าทาย กัญชาสามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย การให้บริการสปา และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว แต่ขณะเดียวกัน หากการใช้กัญชาไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม ย่อมก่อผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลิ่นกัญชาที่กระจายในพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ กลายเป็นปัญหาที่ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรู้สึกไม่สบายใจ สูญเสียความเชื่อมั่น และได้ประสบการณ์เชิงลบ ส่งผลลดทอนคุณภาพการท่องเที่ยวและบั่นทอนภาพลักษณ์ประเทศที่ต้องการเน้นความเป็นจุดหมายปลายทางเชิงสุขภาพและครอบครัว
นายเฉลิมพงศ์ กล่าวต่อว่า กมธ. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 ประการ คือ1. กำหนดเขตพื้นที่เฉพาะ สำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ป้องกันการใช้ในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะโดยไม่เหมาะสม 2. กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตประชาชนและประสบการณ์นักท่องเที่ยว 3.บริหารจัดการภาพลักษณ์ประเทศอย่างสมดุล ไม่ให้กัญชากลายเป็น “ภาพจำ” ของไทย แทนที่คุณค่าทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และ4.จัดทำกฎหมายหรือกฎระเบียบเฉพาะ ที่ชัดเจนในการกำกับดูแลครอบคลุมการใช้ในพื้นที่สาธารณะ การควบคุมกลิ่นและมลภาวะ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการแยกขอบเขตการใช้เพื่อสุขภาพออกจากการใช้เชิงสันทนาการ
“สิ่งสำคัญคือ ไม่อยากให้กัญชากลายเป็นภาพจำของประเทศไทยที่กระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว” นายเฉลิมพงศ์ กล่าว พร้อมย้ำว่าข้อเสนอทั้งหมดนี้จะถูกส่งไปยังรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป