กางผลสอบกก.เขากระโดง ยุค "ภูมิธรรม-เดชอิศม์" ไม่เคยชงเพิกถอนด้วยม. 61 วรรค 8 แถมสั่งลุยก่อนมีผลสอบ

เปิดผลสอบกก.ที่ดินเขากระโดง ยุค “ภูมิธรรม และ เดชอิศม์" ไม่เคยเสนอให้เพิกถอนด้วยมาตรา 61 วรรค 8 แถมสั่งลุยตั้งแต่ 1 ส.ค. ก่อนผลสอบออก 27 ส.ค. นี้
วันนี้ (18ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสารบันทึกข้อความลับด่วนที่สุด ที่ มท. 0208.1(พ) เรื่อง รายงานการตรวจสอบคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน กรณีไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ และตำบลเสม็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานตรวจสอบคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน กรณีไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดง เสนอให้นาย เดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย ในยุครัฐบาลที่ผ่านมา ในวันที่ 22 ส.ค. 2568 และนายเดชอิศม์ได้ลงนามรับรองในวันที่ 27 ส.ค. 2568 นอกจากนี้ยังพบการลงนามรับรองผลการตรวจสอบดังกล่าวจากคณะกรรมการคนอื่นๆ ด้วย
โดยสาระสำคัญจากรายงานผลสอบดังกล่าวอยู่ในข้อเสนอแนะ โดยคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ 842-876/2560 และคดีหมายเลขแดงที่ 8027/2561 และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3 คดีหมายเลขแดงที่ 1112/2563 และคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 582/2566 ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว
ได้มีคำพิพากษาว่า ที่ดินบริเวณทางแยกเขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช 2464 และถือเป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่ง
ซึ่งคำพิพากษาของศาลในคดีถึงที่สุดแล้วนั้น เป็นการใช้อำนาจตุลาการอันเป็นอำนาจสั่งการของรัฐที่มอบให้ศาลวางแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 53
จึงเห็นควรเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นผู้บังคับบัญชาของอธิบดีกรมที่ดิน มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของอธิบดีกรมที่ดินให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและครบถ้วน บริสุทธิ์ ยุติธรรม และปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20
ให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 30 และมาตรา 31 (5) ประกอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 10 มาตรา 15 และประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 8 และมาตรา 61 ในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล และจัดการที่ดินของรัฐ
รวมทั้งดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาและแผนที่แสดงเขตที่ดินเพื่อสร้างทางรถไฟและเพื่อจัดหาแหล่งวัสดุมาใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟและลำเลียงหิน ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2465 ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 842-876/2560 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8027/2561 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3 คดีหมายเลขแดงที่ 1112/2563 และคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 582/2566 เพื่อให้ได้แนวเขตที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ชัดเจน
โดยให้ดำเนินการตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งหลักนิติธรรม หลักความเป็นธรรม และหลักความสุจริตกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า สำหรับรายงานการตรวจสอบคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน กรณีไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ และตำบลเสม็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการลงนามรับรองของคณะกรรมการฯ และนายเดชอิศม์ ระหว่างวันที่ 22-27 ส.ค. 2568 ซึ่งสวนทางกับกรณีที่นาย ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย และนายเดชอิศม์ ตั้งโต๊ะแถลงข่าว ที่กระทรวงมหาดไทย ถึงผลสอบของคณะกรรมการชุดดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2568 และมีมติให้อธิบดีกรมที่ดิน เพิกถอนที่ดินเขากระโดง ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2568 เป็นต้นไป
อีกทั้งสาระสำคัญรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของอธิบดีกรมที่ดิน(พรพจน์ เพ็ญพาส อดีตอธิบดีกรมที่ดิน) และ คณะกรรมการตามมาตรา 61 ไม่มีข้อเสนอให้อธิบดีกรมที่ดิน ใช้อำนาจตามมาตรา 61 วรรค 8 เพิกถอนการจดทะเบียน หรือออกเอกสารสิทธิ แต่อย่างใด ซึ่งไม่ตรงกับสาระสำคัญของการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ที่ให้อธิบดีกรมที่ดิน เพิกถอนการจดทะเบียนหรือออกเอกสารสิทธิ
นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 วรรค 8 ไม่ได้อำนาจอธิบดีกรมที่ดิน เพิกถอนหรือแก้ไขการจดทะเบียน แต่ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดิน ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 วรรค 8 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากกษาหรือคำสั่งที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด”
ในกรณีที่ดินเขากระโดง ในส่วนที่กรมที่ดินได้ออกเอกสารสิทธิแล้วจำนวน 995 รายการ นั้น ขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใด