ผบ.ทร.เซ็นแก้สัญญาเรือดำน้ำจีน ขยายเวลาสร้าง 40 เดือนพร้อมฝึกอบรมกำลังพล-ช่างซ่อม กำหนดส่งมอบปลายปี 71

ผบ.ทร.บินไปปักกิ่ง ลงนามสัญญาจ้างสร้างเรือดำน้ำแบบ S26T กับจีน ฉบับแก้ไข ขยายเวลาตามงวดงานที่เหลือ 40 เดือน พร้อมฝึกอบรมกำลังพล-ช่างซ่อมประจำเรือ กำหนดส่งมอบปลายปี 2571
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.เพจ "กองทัพเรือ Royal Thai Navy" โพสต์ภาพการลงนามข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำฉบับแก้ไข ระหว่างไทย-จีน พร้อมข้อความ ระบุว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ย.68 พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้เดินทางมาร่วมลงนามข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กับผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นาย หลิว ซ่ง รอง ประธานบริหาร บริษัท China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd. (CSOC) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท CSOC กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีผู้แทนของสำนักงานความร่วมมือยุทโธปกรณ์ทางทหารและเทคโนโลยี (Bureau of Military Equipment and Technology Cooperation, CMC: BOMETEC) ผู้แทนบริษัท China State Shipbuilding Corporation Co., Ltd. (CSSC) และผู้แทนบริษัท บริษัท China Shipbuilding Trading Co., Ltd. (CSTC) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าวด้วย
การลงนามข้อตกลงฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 ที่อนุมัติให้ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
ซึ่งภายหลังจากการลงนามดังกล่าว จะมีการสร้างเรือตามแผนงานในงวดงานที่เหลือประมาณ 40 เดือน ซึ่งประกอบด้วย การสร้างเรือ การฝึกอบรมหลักสูตรของช่างซ่อมบำรุงในสาขาต่าง ๆ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งหลักสูตรกำลังพลประจำเรือดำน้ำ และฝ่ายอำนวยการของกองเรือดำน้ำ
โดยกระทรวงกลาโหมจีนจะให้การสนับสนุนทั้งการสร้างเรือให้เป็นไปตามที่ข้อตกลงฯ กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพจีน รวมถึงการฝึกกำลังพลประจำเรือให้มีความรู้ และมีขีดความสามารถในการใช้งานเรือดำน้ำลำนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อให้กองทัพเรือมีความมั่นใจว่าจะสามารถใช้งานเรือดำน้ำลำนี้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณ และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ จัดหาเรือดำน้ำลำนี้ต่อไป ซึ่งมีกำหนดส่งมอบเรือในช่วงปลายปี 2571
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวต่อแขกผู้ร่วมพิธีฯ ตอนหนึ่งว่า โครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S26T ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญ โดยมีนัยแห่งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน และถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน ซี่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของโครงการฯ ผ่านการเจรจาอย่างฉันมิตร จนประสบความสำเร็จถึงขั้นลงนามแก้ไขข้อตกลงฯ ได้
ซึ่งทางฝ่ายจีนก็ได้ให้คำมั่นกับกองทัพเรือว่าจะสร้างเรือดำน้ำลำนี้ ให้มีคุณภาพและสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของกองทัพเรือจีน รวมทั้งจะให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ แก่กองทัพเรืออย่างเต็มที่ เพื่อให้โครงการฯ สำเร็จโดยเร็ว